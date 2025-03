À 62 ans, cette actrice brille en robe moulante sur le tapis rouge des Oscars

Dimanche soir à Los Angeles, Demi Moore a captivé tous les regards lors de la 96e cérémonie des Oscars, présentée par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L’actrice, nommée pour la première fois aux Oscars pour son rôle dans le film « The Substance », a foulé le tapis rouge dans une robe somptueuse signée Giorgio Armani Privé, prouvant une fois de plus son statut d’icône de style.

Un chef-d’œuvre de haute couture

Demi Moore était vêtue d’une robe longue entièrement ornée de cristaux, dont l’élégance structurée était renforcée par un décolleté plongeant et des hanches plissées qui se prolongeaient en une traîne dramatique. Conçue sur mesure par Giorgio Armani Privé, la robe scintillante en argent et or reflétait à merveille l’essence du glamour hollywoodien.

La star de « The Substance » a complété son look avec des bijoux imposants : un bracelet en diamants massif et des boucles d’oreilles chandelier en cristal, ajoutant une touche d’éclat à l’ensemble. Pour sa mise en beauté, Demi Moore a choisi de rester fidèle à son style iconique : une chevelure noire corbeau lâchement ondulée, un regard subtilement souligné par un smoky eye et des lèvres habillées d’une teinte mauve raffinée.

Demi Moore in Armani Prive. We are bringing this Oscar home iktr pic.twitter.com/aBiOTewIRk — mimi (@miumiubaybe) March 2, 2025

Une fidélité à Armani tout au long de la saison des récompenses

Ce look Oscar-worthy n’est que la dernière collaboration en date entre Demi Moore et Giorgio Armani. Tout au long de la saison des récompenses, l’actrice a mis en avant les créations du couturier italien. Elle avait déjà opté pour une robe bustier rouge de la maison à l’occasion de la première de « The Substance » au Festival de Cannes 2024, avant d’arborer une autre robe sculpturale Armani lors des Golden Globes 2025. En janvier dernier, elle était également présente au défilé Giorgio Armani Privé printemps 2025, confirmant ainsi son statut d’ambassadrice de choix pour la marque.

Et si Demi Moore a fait sensation, c’est aussi parce qu’elle incarne avec brio une beauté affirmée et décomplexée. Elle rappelle que le style n’a pas d’âge et que la confiance en soi reste le plus bel atout. Son apparition sur le tapis rouge a d’ailleurs suscité une pluie de compliments sur les réseaux sociaux. « Demi Moore est la preuve vivante que la beauté ne se fane jamais, elle se transforme et s’affirme », a commenté une utilisatrice sur X (ex-Twitter).

Une première nomination aux Oscars marquante

Cette apparition à la prestigieuse cérémonie des Oscars 2025 est particulièrement symbolique pour Demi Moore. Après des décennies de carrière riche et variée, elle reçoit enfin sa première nomination aux Oscars pour son rôle d’Elisabeth Sparkle dans « The Substance ». Une performance qui a été saluée par la critique.

Demi Moore a marqué les Oscars 2025 non seulement par sa nomination historique mais aussi par son sens du style incomparable. Fidèle à Giorgio Armani Privé, elle a livré une prestation mode inoubliable, confirmant son statut de légende du tapis rouge.