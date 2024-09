Rebel Wilson explore la maison Polly Pocket grandeur nature, ses photos vont vous faire retomber en enfance !

Après avoir conquis le monde avec la célèbre maison Barbie rose, Airbnb et Mattel ont une fois de plus frappé fort ! Cette fois-ci, c’est la célèbre maison Polly Pocket qui prend vie sous forme de réplique grandeur nature, et devinez qui a eu la chance d’y séjourner ? Nulle autre que l’actrice Rebel Wilson. Si vous êtes un.e enfant des années 90, préparez-vous à un doux retour en enfance, car les photos de cette aventure vont certainement réveiller vos plus beaux souvenirs de jeux. Plongez dans l’univers de Polly Pocket avec l’actrice Rebel Wilson !

Bienvenue dans le monde merveilleux de Polly Pocket

L’annonce de cette nouvelle incroyable est tombée à l’occasion des 35 ans de Polly Pocket, en août dernier. Mattel, bien décidé à célébrer ce mini-univers adoré par des millions d’enfants à travers le monde, a vu les choses en grand. Et quand on dit « grand », on parle d’une version de la fameuse « boîte de soirée pyjama » Polly Pocket mesurant pas moins de 13 mètres de haut ! Imaginez un peu l’univers miniature que vous teniez dans le creux de votre main… multiplié à une échelle gigantesque ! Située dans une clairière de Littleton, dans le Massachusetts (États-Unis), cette maison Polly Pocket grandeur nature a tout pour faire rêver.

Le petit détail qui fait toute la différence ? Il ne s’agit pas seulement d’une façade. Cet espace, composé de deux étages, est une réplique parfaite des boîtes Polly Pocket que l’on connaissait dans les années 90. On y retrouve toutes les couleurs pastel, les meubles miniatures géants, et même les habits des adorables petits personnages, sauf que cette fois-ci, c’est vous le personnage ! L’intérieur est un mélange entre nostalgie et magie, où chaque pièce rappelle les jeux de notre enfance, mais en version taille réelle.

Rebel Wilson, invitée d’honneur de cette maison enchantée

Rebel Wilson, connue pour son humour décapant et ses rôles dans des films à succès comme « Pitch Perfect », a eu la chance de séjourner dans cette incroyable maison. Et fidèle à elle-même, elle n’a pas manqué de partager cette expérience unique avec ses abonné.e.s sur Instagram. L’actrice a publié une série de photos où elle explore chaque recoin de la maison Polly Pocket, s’amusant avec les meubles grandeur nature et les habits de cette réplique géante.

L’une des photos la montre assise sur les marches de la maison avec sa fille Royce Lilian, sa compagne était aussi de la partie. Dans une autre, elle pose dans le frigo Polly Pocket avec une brique de lait disproportionnée, se prenant pour une géante dans ce décor digne d’Alice au pays des merveilles. Chaque image transpire la joie et la légèreté, et les commentaires de ses fans ne se sont pas fait attendre : « C’est mon rêve d’enfant devenu réalité ! », ou encore « On peut enfin vivre dans une boîte Polly Pocket ! ».

Pour tou.te.s celleux qui auraient voulu imiter Rebel Wilson et s’immerger dans cette expérience grandeur nature, c’est raté… Ce séjour magique n’a en effet été disponible que pour quelques heureux.ses élu.e.s via la plateforme Airbnb, car les places se sont arrachées en un clin d’œil. Toutefois, l’initiative a fait parler d’elle à travers le monde, ravivant la nostalgie de toute une génération.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rebel Wilson (@rebelwilson)

Polly Pocket : un univers éternellement jeune

L’univers de Polly Pocket a marqué des millions d’enfants à travers les décennies. Ces petites boîtes à charnières, contenant des mini-poupées et des décors miniatures, offraient des heures de jeu et d’imagination. Chaque boîte racontait une histoire, qu’il s’agisse d’une fête pyjama, d’une piscine ou même d’un parc d’attractions. Ce qui rendait Polly Pocket si spéciale, c’était cette capacité à transporter les enfants dans un monde miniature qu’iels pouvaient emporter partout avec elleux.

Aujourd’hui, avec cette réplique grandeur nature, Mattel et Airbnb ont réussi un coup de maître : transformer la nostalgie en réalité. Pour tou.te.s celleux qui, enfants, rêvaient de vivre dans une boîte Polly Pocket, ce rêve est devenu tangible. Rebel Wilson a su capturer cette magie dans ses photos, et pour toutes les personnes qui n’ont pas eu la chance de visiter la maison, ses clichés sont la porte d’entrée idéale pour replonger dans cet univers.

Les photos de Rebel Wilson ne sont pas seulement un témoignage d’un séjour unique, elles sont aussi une invitation à retrouver son âme d’enfant. Alors, même si vous n’avez pas eu la chance de séjourner dans cette maison Polly Pocket grandeur nature, laissez-vous emporter par la magie des photos et imaginez-vous, ne serait-ce qu’un instant, en train de revivre vos jeux d’enfants.