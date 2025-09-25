« La ressemblance est folle » : à 31 ans, cette actrice va incarner Madonna au cinéma

C’est officiel : Julia Garner prêtera ses traits à Madonna dans un biopic consacré à la vie de la reine de la pop. L’actrice de « Ozark » et « Inventing Anna » a confirmé la nouvelle dans une interview accordée à W Magazine, précisant que le projet était bel et bien en développement.

Julia Garner, un choix validé par Madonna elle-même

Après des mois de spéculations et d’auditions, c’est l’actrice et productrice américaine Julia Garner qui a été choisie pour incarner la star iconique. Sa ressemblance avec une jeune Madonna a largement joué en sa faveur, mais l’actrice a aussi dû relever un immense défi : apprendre à chanter et danser pour convaincre la pop star en personne. « Je n’avais aucune formation de danseuse. J’ai dû apprendre à danser et ensuite le faire devant elle », a-t-elle confié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Garner (@juliagarnerofficial)

Un biopic attendu depuis des années

L’idée d’un film retraçant la carrière de Madonna circule depuis longtemps. Comme le rapporte BBC, la chanteuse elle-même avait annoncé en 2020 travailler sur un scénario, déterminée à contrôler son récit face aux nombreux projets qu’elle jugeait misogynes. Malgré des retards de production et plusieurs réécritures, le projet – provisoirement intitulé « Who’s That Girl » – avance donc à nouveau. Madonna aurait même validé personnellement Julia Garner dans le rôle principal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Garner (@juliagarnerofficial)

Netflix prépare aussi une série

En parallèle du long-métrage, une série produite par Netflix et réalisée par Shawn Levy (« Stranger Things », « Deadpool & Wolverine ») est également en préparation. Cette version devrait explorer sous forme de fresque les scandales et moments clés qui ont jalonné la carrière de la chanteuse : provocations face au Vatican, performances iconiques, combats pour la liberté d’expression et réinventions constantes.

Des réactions partagées sur la ressemblance

Sur les réseaux sociaux, les avis sont très divisés. Beaucoup saluent le choix de Julia Garner, certains affirmant que « la ressemblance est folle » et qu’elle est « parfaite pour le rôle ». D’autres, au contraire, estiment qu’elle ne ressemble pas du tout à Madonna et craignent que le résultat ne soit pas convaincant. Une preuve que le projet, avant même sa sortie, suscite déjà de vifs débats.

Reste désormais à savoir si Julia Garner réussira à convaincre à l’écran et à faire honneur à l’héritage de Madonna, véritable icône de la pop culture. Entre attentes immenses, curiosité des fans et scepticisme d’une partie du public, ce biopic s’annonce comme l’un des projets les plus scrutés des prochaines années.