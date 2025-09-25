« Fini le look de diva » : à 52 ans, Gwyneth Paltrow s’affiche au naturel

Gwyneth Paltrow a dernièrement surpris ses fans sur Instagram en délaissant son allure de « diva » pour un style beaucoup plus simple et naturel. L’actrice, souvent associée à l’élégance minimaliste et au glamour du style « rich mom beauty », s’est dévoilée sans maquillage. En légende, elle a écrit : « Un petit esprit texan pour l’invité de cette semaine ».

Une image rare et rafraîchissante

Fraîchement lancée dans sa nouvelle collection de vêtements « Gwyn », l’actrice et chanteuse américaine a opté pour un selfie spontané qui contraste avec son image habituelle. Pas de mise en scène sophistiquée, juste une version plus authentique d’elle-même, loin du brushing impeccable et du maquillage travaillé qui font partie de sa signature.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Les internautes sous le charme

Les réactions ne se sont pas fait attendre dans les commentaires. Beaucoup ont salué ce retour au naturel : « Fini le look de diva, ça te va bien », « J’adore le look naturel ». Des compliments qui montrent qu’authenticité et simplicité séduisent autant que le glamour.

En choisissant de se montrer telle qu’elle est, Gwyneth Paltrow rappelle ainsi qu’à tout âge, la beauté ne se limite pas aux artifices. Parfois, laisser tomber le glamour, c’est aussi une façon de briller autrement.