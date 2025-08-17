La révélation de Jason Momoa après un face-à-face avec la mort

Jason Momoa, star américaine connue pour ses rôles durs à cuire, s’est livré dans un podcast SmartLess à propos du jour où il a frôlé la mort à Hawaï. Cette expérience bouleversante l’a conduit à prendre une décision radicale : arrêter de fumer sur-le-champ.

Un face-à-face avec la mort au large d’Hawaï

Celui qui campe toujours des héros invincibles a vu la mort en face. En 2007, quelques mois avant la naissance de sa fille, Jason Momoa part surfer au large de Maui, sur le célèbre spot de Pe’ahi, surnommé « Jaws ». Ce jour-là, les vagues atteignent trois mètres et la planche de l’acteur se brise, le laissant à la dérive à plus d’un kilomètre et demi des côtes.

Épuisé, il lutte pour respirer, assailli par les vagues et convaincu qu’il ne survivra pas. Soudain, son pied heurte un récif : ce sursaut inattendu lui donne la force de tenir malgré la fatigue et le manque d’air. Ces confidences, qui pourraient faire une bonne base de film, montrent un Jason Momoa plus vulnérable.

La prise de conscience : fumer, une entrave vitale

Si Momoa parvient à regagner la terre grâce à l’aide d’un ami, ce sauvetage a laissé une empreinte durable. En réfléchissant à son essoufflement et aux limites de son corps à ce moment-là, il comprend que sa consommation excessive de cigarettes — jusqu’à trois paquets par jour — met non seulement sa santé, mais aussi sa vie en danger.

Celui qui prête ses traits à Aquaman a beau avoir un physique de titan, il n’a, à cet instant précis, pas une hygiène de vie irréprochable. Ce face-à-face brutal avec la réalité le persuade d’arrêter le tabac du jour au lendemain. Une prise de conscience radicale mais nécessaire. Cet homme des îles, bercé par le clapotis de la mer, pratique le loisir de la glisse avec plus de sérénité.

Un sevrage radical, une renaissance

« Je n’ai pas pu arrêter pour mes enfants, ni pour mon ex, mais là j’ai arrêté », confie-t-il. Cette décision n’est pas le fruit de la volonté, mais d’un déclic existentiel . La peur de mourir a surpassé tous les autres motifs. Depuis, Momoa affirme ne plus jamais toucher à la cigarette, transformant cette épreuve en une nouvelle force intérieure.

Les alternatives pour arrêter de fumer

Bien que certains, comme Jason Momoa, arrêtent après un choc de vie, il existe des solutions sûres et variées pour se libérer du tabac : substituts nicotiniques (patchs, gommes, sprays), hypnose, accompagnement psychologique et techniques de gestion du stress. Chaque parcours est personnel, mais le plus important reste de trouver un moteur suffisamment puissant pour franchir le cap.

L’histoire de Momoa rappelle que parfois, le vrai déclic vient au cœur de la peur. Mais pour tous ceux qui luttent contre l’addiction, l’essentiel est de saisir l’opportunité d’un nouveau départ avant d’en arriver là.