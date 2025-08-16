« Je perds énormément de cheveux » : Jessie J révèle encore souffrir après sa mastectomie

À 37 ans, Jessie J continue de partager avec ses fans les hauts et les bas de sa santé, quelques semaines après une intervention liée à un diagnostic de cancer précoce. Dans une vidéo publiée sur Instagram le 12 août, la chanteuse britannique a confié que ses cheveux tombaient “énormément” depuis son opération, tout en décrivant avec franchise son état physique et émotionnel.

Un témoignage tourné vers l’authenticité

Assise dans un dressing, en train de se préparer pour le tournage d’une émission spéciale, l’interprète de Price Tag montre ses boucles naturelles en peignant ses cheveux à hauteur d’épaule. “Je vais faire mes cheveux et mon maquillage toute seule”, explique-t-elle avec un sourire, avant d’ajouter : “Mes cheveux tombent comme jamais depuis l’intervention.”

Jessie J précise qu’il s’est écoulé cinq semaines depuis l’opération et qu’elle ressent encore des tensions physiques. “Je me sens bien, mais il y a encore pas mal de raideurs, c’est sur ça que je me concentre.” Alors que le grand public confond souvent guérison et rémission, Jessie J, qui se remet à peine de cette maladie que trop de femmes connaissent, montre la réalité de « l’après ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessie J (@jessiej)

Entre récupération et vie de famille

La chanteuse évoque aussi la présence — ou plutôt l’absence temporaire — de son fils Sky Safir, né de sa relation avec le basketteur Chanan Safir Colman. “Sky est parti deux semaines… Il revient demain”, glisse-t-elle, visiblement impatiente de le retrouver.

Elle parle aussi de la difficulté à concilier toutes ses responsabilités : “Je sais que je ne peux pas tout faire comme avant, mais je veux m’organiser au mieux pour tout le monde : moi, Sky, mes fans… mais dans le bon ordre.”

Un rétablissement en plusieurs étapes

Cette mise à jour intervient alors que Jessie J a déjà annoncé qu’une nouvelle intervention serait nécessaire cette année. Elle assure cependant garder un état d’esprit combatif : “Une autre opération à venir ? Je peux le faire. Élever un enfant ? Je peux le faire. Sortir de la nouvelle musique ? Je peux le faire.” Elle précise que sept semaines se sont écoulées depuis sa première opération et qu’elle est “encore en plein processus de récupération”.

La chanteuse, qui a subi une mastectomie, n’en est qu’au début de la rémission et sait qu’un long chemin l’attend. Résiliente et combative, Jessie J perd peut-être ses cheveux mais pas son sens de l’humour. Ce qu’elle partage publiquement avec cette petite pointe de malice, des milliers de femmes le traversent dans l’ombre des hôpitaux.

Une relation forte avec son public

Depuis l’annonce de son diagnostic, Jessie J entretient un lien direct avec ses abonnés, partageant sans filtre ses ressentis et ses défis. Ses réseaux sociaux lui servent de journal de bord. Elle y expose ses moments de faiblesse et ses réussites face à la maladie. Elle avait récemment raconté avoir été brièvement hospitalisée pour un soupçon de caillot pulmonaire, six semaines après l’opération. Malgré ces obstacles, elle continue de travailler sur ses projets artistiques, dont de nouvelles chansons prévues cette année.

En choisissant de montrer cette réalité, avec ses moments de fatigue comme ses élans de confiance, Jessie J rappelle qu’au-delà de la scène, la résilience est aussi une performance quotidienne.