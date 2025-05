Cannes 2025 : les stars devront se rhabiller… ou assumer les conséquences

Depuis son ouverture le 13 mai 2025, la 78ᵉ édition du Festival de Cannes fait autant parler pour ses films que pour ses nouvelles règles vestimentaires. Cette année, les célébrités sont priées de revoir leur dress code sous peine de sanctions inédites.

Un nouveau code vestimentaire plus strict

Le tapis rouge de Cannes est depuis toujours un terrain de jeu pour les looks les plus extravagants. Cette année, les règles changent ! Le Festival a mis à jour sa charte officielle, et les personnes qui souhaitent fouler les marches doivent désormais suivre un dress code plus encadré. En clair, 2 grands changements sont à retenir :

La nudité, même partielle, est désormais formellement interdite, tout comme les tenues jugées trop transparentes ou trop suggestives. Cette décision, annoncée discrètement dans la section FAQ du site officiel, est motivée par des raisons de « décence », selon les organisateurs.

Les robes à longues traînes, les costumes volumineux ou toute tenue jugée encombrante sont désormais proscrits. L’objectif ? Faciliter la circulation des invités et garantir un meilleur confort dans les salles, notamment lors des projections de gala au Grand Théâtre Lumière.

Le Festival précise qu’un certain niveau d’élégance est toujours attendu. La traditionnelle tenue de soirée reste recommandée : robe longue, smoking ou costume sombre avec cravate ou nœud papillon. Les excès seront dorénavant surveillés de près.

Des sanctions claires en cas d’infraction

Si ces règles peuvent paraître anecdotiques pour certaines personnes, elles sont accompagnées de sanctions bien concrètes. Selon les organisateurs, tout invité qui ne respecterait pas le nouveau règlement pourra se voir refuser l’accès aux marches.

Dans les cas les plus extrêmes, cela pourrait aller jusqu’au retrait d’accréditation, voire l’exclusion du Festival pour toute sa durée. Une mesure sévère, mais assumée par les organisateurs, qui entendent défendre l’image prestigieuse et ordonnée de l’événement.

Ces consignes ont d’ailleurs pris certains de court. L’actrice Halle Berry a dû changer de tenue à la dernière minute, tandis que d’autres, comme Heidi Klum, se sont présentées avec des robes volumineuses sans toutefois être inquiétées dans l’immédiat. Cette situation rappelle les polémiques passées, comme l’interdiction des selfies instaurée en 2015. Le Festival cherche à maintenir une certaine rigueur, parfois jugée excessive, mais toujours défendue au nom du bon déroulement des projections et de la réputation de l’événement.

Si Cannes a longtemps été perçu comme un haut lieu d’expression artistique et vestimentaire, le renforcement des règles témoigne d’une volonté de maîtriser son image publique. Certaines personnes saluent ces mesures comme « une réponse aux excès récents observés sur d’autres tapis rouges internationaux ». D’autres y voient un frein à la liberté d’expression stylistique qui faisait aussi la renommée du Festival. Une chose est sûre : à Cannes en 2025, les looks les plus audacieux devront désormais respecter un cadre clair, sous peine de se voir refuser les projecteurs.