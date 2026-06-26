À 59 ans, Salma Hayek attire tous les regards dans une robe lilas sculpturale

Lactrice américano-mexicaine Salma Hayek a fait sensation à la Serpentine Summer Party, à Londres, dans une robe lilas sculpturale. Une apparition d’autant plus remarquée qu’elle s’est faite aux côtés de sa fille, Valentina, pour une rare sortie mère-fille.

Une robe lilas sculpturale

Pour cette soirée, Salma Hayek portait une robe en satin lilas. Ajustée et résolument sculpturale, la pièce se distinguait par un col haut et un jeu de matières contrastées. Un imposant nœud, placé au niveau du cou, venait parfaire ce modèle architectural. Mise en beauté par le styliste Pablo Patanè, Salma Hayek a complété son look par des boucles d’oreilles en perles et des sandales argentées à plateforme.

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Une rare sortie mère-fille

Cette apparition était d’autant plus précieuse que Salma Hayek était accompagnée de sa fille, Valentina, âgée de 18 ans. Pour l’occasion, d’adolescente avait opté pour un élégant ensemble noir, composé d’un haut et d’une longue jupe assortie. Toutes deux arboraient également des lunettes de soleil, dans un esprit complice et chic. Un duo mère-fille qui se montre rarement en public, rendant ce moment d’autant plus remarqué.

Une soirée mondaine très courue

La Serpentine Summer Party, que Salma Hayek avait l’honneur de co-organiser, est l’un des événements les plus en vue de la saison londonienne. La soirée a réuni de nombreuses personnalités. Un rendez-vous mondain où l’élégance était de mise, et où l’apparition de Salma Hayek n’est pas passée inaperçue. Avec cette robe lilas sculpturale, elle a signé l’une des apparitions les plus remarquées de la Serpentine Summer Party.

En définitive, au-delà de ce look, Salma Hayek confirme son statut d’icône. Révélée notamment par le film « Frida », elle mène une carrière internationale tout en cultivant une vie de famille plus discrète. Elle prouve, apparition après apparition, que l’élégance et le charisme n’ont pas d’âge.