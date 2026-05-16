À 30 ans, Dua Lipa affiche sa silhouette dans un ensemble noir en dentelle

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Sur Instagram, Dua Lipa a partagé un carrousel de photos qui a immédiatement enflammé ses abonnés. L’auteure-compositrice-interprète britannique, vue récemment en tournée mondiale, y pose dans un total look noir entièrement en dentelle, ponctué d’accessoires. Une mise en scène travaillée, qui confirme une fois encore son influence stylistique grandissante.

Un total look noir en dentelle

Pour cette nouvelle publication, Dua Lipa a misé sur un ensemble entièrement noir en dentelle, composé de plusieurs pièces coordonnées. Une veste à manches longues, taillée dans la même matière, vient compléter l’ensemble. Le tout joue sur la sobriété du noir et la richesse du motif en dentelle, particulièrement raffiné dans son détail. Une pièce statement, qui contraste avec les esthétiques plus sages de ses précédentes apparitions. Côté chaussures, la chanteuse a opté pour des bottes hautes noires effet dentelle aussi, qui apportent une touche presque rock à l’ensemble.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa)

Bijoux et accessoires : le détail qui change tout

Au-delà de la tenue principale, c’est le travail d’accessoirisation qui retient l’attention. Dua Lipa a complété son look avec un sac bandoulière dans des tons noir et brun, qui apporte une touche de chaleur à l’ensemble. Côté bijoux, elle n’a pas lésiné : ras-de-cou argenté, bracelet en diamants, multiples bagues empilées… Un véritable festival de pièces fines qui se répondent avec harmonie.

Détail « amusant » : sa manucure à pois ajoute une note « ludique » au reste du look. Un clin d’œil aux tendances rétro qui font leur retour cette saison, et qui rappellent que Dua Lipa cultive depuis ses débuts un goût pour les références vintage revisitées. C’est précisément ce mélange entre audace et clins d’œil culturels qui en fait l’une des références mode les plus suivies de sa génération.

Une mise en beauté ultra travaillée

Le maquillage et la coiffure de Dua Lipa ne sont pas en reste. Elle arborait ses cheveux noir corbeau dans une mise en plis impeccable, parfaitement coordonnée à l’esprit « total black » du look. Côté maquillage, elle a opté pour un « soft glam » très tendance : des cils définis, des joues colorées par un blush dense, et une bouche bordeaux qui apporte la touche de couleur clé de l’ensemble.

Cette palette beauté s’inscrit pleinement dans les codes de l’automne-hiver, malgré la saison printanière. Les lèvres bordeaux, en particulier, font un retour très remarqué dans les tutoriels beauté et les défilés depuis plusieurs mois. Sous le post, les commentaires d’admirateurs affluent. « QUEEN », « Magnifique », « Iconique » : les fans sont conquis, beaucoup saluant à la fois la cohérence du look et la prestance de la chanteuse.

Avec ce carrousel entièrement noir, Dua Lipa confirme ainsi son statut d’icône mode et beauté de sa génération. Entre dentelle travaillée, bijoux argentés et bouche bordeaux, elle continue d’imposer ses choix mode avec une assurance qui ne se dément pas – et qui inspire largement sa communauté de fans à travers le monde.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Dans un look minimaliste, cette mannequin américaine mise sur une silhouette noire maîtrisée
Article suivant
À 48 ans, Sandra Hüller apparaît dans une robe théâtrale qui fascine à Cannes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« La plus belle maman » : en ensemble satiné, la mannequin Elsa Hosk affiche son ventre de grossesse

Sur Instagram, la mannequin suédoise Elsa Hosk a partagé un carrousel de photos qui a immédiatement enchanté ses...

À 48 ans, Sandra Hüller apparaît dans une robe théâtrale qui fascine à Cannes

L'actrice allemande Sandra Hüller a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23...

Dans un look minimaliste, cette mannequin américaine mise sur une silhouette noire maîtrisée

Kaia Gerber a récemment captivé l’attention lors du Disney Upfront 2026, organisé au Jacob K. Javits Convention Center...

Cette veste portée par Margot Robbie confirme le retour du style « Indie Sleaze »

L'actrice et productrice australienne Margot Robbie a longtemps été associée aux "bons basiques" mode. Depuis quelques mois, quelque...

Tiffany Haddish montre ses abdominaux dans un look coloré

L’actrice, humoriste, scénariste et productrice américano-érythréenne Tiffany Haddish a fait ses débuts dans l’édition 2026 du magazine sportif...

Demi Moore, en robe sculpturale, redéfinit les codes du tapis rouge

L'actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a marqué le Festival de Cannes (du 12 au 23 mai...