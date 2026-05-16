À 30 ans, Dua Lipa affiche sa silhouette dans un ensemble noir en dentelle

Sur Instagram, Dua Lipa a partagé un carrousel de photos qui a immédiatement enflammé ses abonnés. L’auteure-compositrice-interprète britannique, vue récemment en tournée mondiale, y pose dans un total look noir entièrement en dentelle, ponctué d’accessoires. Une mise en scène travaillée, qui confirme une fois encore son influence stylistique grandissante.

Un total look noir en dentelle

Pour cette nouvelle publication, Dua Lipa a misé sur un ensemble entièrement noir en dentelle, composé de plusieurs pièces coordonnées. Une veste à manches longues, taillée dans la même matière, vient compléter l’ensemble. Le tout joue sur la sobriété du noir et la richesse du motif en dentelle, particulièrement raffiné dans son détail. Une pièce statement, qui contraste avec les esthétiques plus sages de ses précédentes apparitions. Côté chaussures, la chanteuse a opté pour des bottes hautes noires effet dentelle aussi, qui apportent une touche presque rock à l’ensemble.

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Bijoux et accessoires : le détail qui change tout

Au-delà de la tenue principale, c’est le travail d’accessoirisation qui retient l’attention. Dua Lipa a complété son look avec un sac bandoulière dans des tons noir et brun, qui apporte une touche de chaleur à l’ensemble. Côté bijoux, elle n’a pas lésiné : ras-de-cou argenté, bracelet en diamants, multiples bagues empilées… Un véritable festival de pièces fines qui se répondent avec harmonie.

Détail « amusant » : sa manucure à pois ajoute une note « ludique » au reste du look. Un clin d’œil aux tendances rétro qui font leur retour cette saison, et qui rappellent que Dua Lipa cultive depuis ses débuts un goût pour les références vintage revisitées. C’est précisément ce mélange entre audace et clins d’œil culturels qui en fait l’une des références mode les plus suivies de sa génération.

Une mise en beauté ultra travaillée

Le maquillage et la coiffure de Dua Lipa ne sont pas en reste. Elle arborait ses cheveux noir corbeau dans une mise en plis impeccable, parfaitement coordonnée à l’esprit « total black » du look. Côté maquillage, elle a opté pour un « soft glam » très tendance : des cils définis, des joues colorées par un blush dense, et une bouche bordeaux qui apporte la touche de couleur clé de l’ensemble.

Cette palette beauté s’inscrit pleinement dans les codes de l’automne-hiver, malgré la saison printanière. Les lèvres bordeaux, en particulier, font un retour très remarqué dans les tutoriels beauté et les défilés depuis plusieurs mois. Sous le post, les commentaires d’admirateurs affluent. « QUEEN », « Magnifique », « Iconique » : les fans sont conquis, beaucoup saluant à la fois la cohérence du look et la prestance de la chanteuse.

Avec ce carrousel entièrement noir, Dua Lipa confirme ainsi son statut d’icône mode et beauté de sa génération. Entre dentelle travaillée, bijoux argentés et bouche bordeaux, elle continue d’imposer ses choix mode avec une assurance qui ne se dément pas – et qui inspire largement sa communauté de fans à travers le monde.