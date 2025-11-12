Dans une robe « osée », Lauren Sánchez Bezos (55 ans) crée la surprise

Léa Michel
Lauren Sánchez Bezos a une nouvelle fois prouvé qu’elle n’avait pas peur de faire sensation. Lors de la soirée d’anniversaire très privée de la productrice de télévision et femme d’affaires américaine Kris Jenner à Beverly Hills (États-Unis), l’épouse de Jeff Bezos a attiré tous les regards dans une robe noire diaphane – au point de faire réagir vivement les réseaux sociaux.

Une fête d’anniversaire version James Bond, dans un décor à 165 millions de dollars

La soirée des 70 ans de Kris Jenner a réuni un casting cinq étoiles digne d’un film hollywoodien. Au programme : ambiance James Bond, glamour à souhait, et invités triés sur le volet. Parmi eux, on retrouvait notamment la chanteuse et actrice américaine Ciara, l’auteur-compositeur-interprète canadien Justin Bieber, la personnalité médiatique et femme d’affaires américaine Kim Kardashian, l’actrice et productrice britannique Naomi Watts et l’actrice américaine Sarah Paulson.

Une robe entre audace et haute couture

Pour l’occasion, Lauren Sánchez Bezos a opté pour un look noir intense : une robe diaphane effet drapé. Côté bijoux, elle a superposé plusieurs colliers de diamants, dont un pendentif en croix, apportant à l’ensemble une touche à la fois puissante et spirituelle. Son style s’est imposé comme l’un des plus marquants de la soirée. Minimaliste dans la coupe, maximaliste dans l’effet.

Une vague de réactions sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, sa tenue n’a laissé personne indifférent. Beaucoup ont salué l’assurance et le glamour du look, tandis que d’autres l’ont qualifié de « trop osé » pour une hôte. Déjà remarquée pour ses looks signés Chanel ou ses sorties en jupe fendue et top seconde peau, Lauren Sánchez cultive ainsi une esthétique qui mêle glamour et raffinement. Ancienne journaliste devenue figure influente du cercle hollywoodien, elle impose désormais sa signature stylistique, que ce soit sur un red carpet, dans un dîner confidentiel ou sur Instagram.

En résumé, dans un univers où l’image est tout, Lauren Sánchez Bezos choisit de briller autrement : avec une mode qui lui ressemble, sans filtres ni compromis.

