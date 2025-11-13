L’épouse du nouveau maire de New York victime d’un harcèlement ciblé

Rama Duwaji, 28 ans, est une illustratrice et céramiste reconnue pour ses œuvres publiées dans des magazines prestigieux tels que The New Yorker et le New York Times. Ses créations, exposées notamment à la Tate Modern de Londres, mettent en avant des thématiques fortes liées à la culture arabe, aux droits des femmes et à la justice sociale au Moyen-Orient. Depuis l’élection de son mari à la mairie de New York, elle est devenue la cible d’un harcèlement en ligne intense, révélant la face sombre de la vie publique et les pressions qui pèsent sur les proches des responsables politiques.

Une discrétion choisie durant la campagne électorale

Pendant la campagne de son mari Zohran Mamdani, nouveau maire de New York, Rama Duwaji a volontairement évité le devant de la scène médiatique. Contrairement à d’autres femmes politiques, elle n’a pas accordé d’interviews ni participé aux opérations de communication traditionnelles. Son approche authentique et son style Y2K branché avec plus d’un million d’abonnés Instagram incarnent une nouvelle génération de femmes engagées, issues de la Gen Z.

View this post on Instagram A post shared by RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

Un style féministe et une proximité symbolique

Loin des tenues classiques des premières dames, Rama Duwaji a un style moderne : tops en dentelle, eye-liner marqué, ou encore looks asymétriques. Son mariage avec Zohran Mamdani, simple, illustre leur authenticité et leur proximité avec la population locale, deux éléments forts ayant contribué à l’élection du maire.

Harcèlement ciblé et résistances

Depuis l’élection de son mari à la mairie de New York, Rama Duwaji subit des attaques virulentes, notamment sur les réseaux sociaux. Elle est souvent ciblée par des trolls d’extrême droite qui critiquent son origine syrienne, sa religion musulmane, et son apparence physique dans une dynamique patriarcale et raciste. Son mari défend fermement sa famille face à ces intimidations, incarnant un « power couple » progressiste face à la droite dure américaine.

View this post on Instagram A post shared by RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

En définitive, Rama Duwaji s’impose comme une figure moderne et engagée dans le paysage new-yorkais et politique américain. Son travail artistique, son style affirmé et sa résilience face aux attaques personnelles illustrent la force d’une nouvelle génération de femmes leadeuses. Pour beaucoup de personnes, Rama et Zohran Mamdani symbolisent un espoir et une résistance face aux oppositions conservatrices, incarnant un renouveau politique et culturel à New York.