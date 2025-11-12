« Sublime » : Vanessa Hudgens (36 ans) affiche son ventre de femme enceinte !

Vanessa Hudgens, révélée par « High School Musical », a récemment fait parler d’elle en affichant fièrement son baby bump lors d’une séance photo à Los Angeles. La future maman a opté pour un look mêlant glamour et esprit bohème : un crop top en cotte de mailles associé à une jupe blanche fluide taille basse, ornée d’une fine bordure en dentelle.

Un look boho-chic aux accents métalliques

Photographiée par Emilynn Rose, l’actrice, chanteuse, danseuse et mannequin américaine pose sur un balcon dominant la skyline de Los Angeles, baignée par la lumière du soleil. Sur la photo, elle caresse tendrement son ventre arrondi tout en contemplant l’horizon, accompagnée en musique du titre « Sunshine » de Cleo Sol.

Fidèle à son style bohème, Vanessa Hudgens revisite cette fois son esthétique. Son haut métallisé bronze, suspendu par de simples ficelles nouées derrière le cou et le dos, laisse sa peau scintiller à la lumière. Pour compléter ce look, la star du film « Spring Breakers » affiche une chevelure lisse, une manucure orangée et un maquillage aux tons chauds rappelant les teintes du crépuscule.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Une grossesse stylisée et affichée fièrement

Enceinte de son deuxième enfant, Vanessa Hudgens poursuit sa grossesse sous le signe du style et de la créativité. À Halloween, elle s’était déjà illustrée en « Mère Nature », arborant une couronne de fleurs blanches et un ventre peint en forme de planète Terre, dans un hommage poétique à la maternité et à la nature.

Plus rayonnante que jamais, Vanessa Hudgens semble ainsi savourer pleinement cette nouvelle étape de sa vie. Entre élégance, authenticité et liberté, elle continue d’imposer son style tout en célébrant la maternité. Une véritable ode à la confiance en soi, qui prouve une fois de plus que la mode peut être un merveilleux reflet des plus beaux moments de la vie.