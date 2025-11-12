« Sublime » : Vanessa Hudgens (36 ans) affiche son ventre de femme enceinte !

Léa Michel
@vanessahudgens/Instagram

Vanessa Hudgens, révélée par « High School Musical », a récemment fait parler d’elle en affichant fièrement son baby bump lors d’une séance photo à Los Angeles. La future maman a opté pour un look mêlant glamour et esprit bohème : un crop top en cotte de mailles associé à une jupe blanche fluide taille basse, ornée d’une fine bordure en dentelle.

Un look boho-chic aux accents métalliques

Photographiée par Emilynn Rose, l’actrice, chanteuse, danseuse et mannequin américaine pose sur un balcon dominant la skyline de Los Angeles, baignée par la lumière du soleil. Sur la photo, elle caresse tendrement son ventre arrondi tout en contemplant l’horizon, accompagnée en musique du titre « Sunshine » de Cleo Sol.

Fidèle à son style bohème, Vanessa Hudgens revisite cette fois son esthétique. Son haut métallisé bronze, suspendu par de simples ficelles nouées derrière le cou et le dos, laisse sa peau scintiller à la lumière. Pour compléter ce look, la star du film « Spring Breakers » affiche une chevelure lisse, une manucure orangée et un maquillage aux tons chauds rappelant les teintes du crépuscule.

Une grossesse stylisée et affichée fièrement

Enceinte de son deuxième enfant, Vanessa Hudgens poursuit sa grossesse sous le signe du style et de la créativité. À Halloween, elle s’était déjà illustrée en « Mère Nature », arborant une couronne de fleurs blanches et un ventre peint en forme de planète Terre, dans un hommage poétique à la maternité et à la nature.

Plus rayonnante que jamais, Vanessa Hudgens semble ainsi savourer pleinement cette nouvelle étape de sa vie. Entre élégance, authenticité et liberté, elle continue d’imposer son style tout en célébrant la maternité. Une véritable ode à la confiance en soi, qui prouve une fois de plus que la mode peut être un merveilleux reflet des plus beaux moments de la vie.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Ces stars de la city pop japonaise cachent des histoires incroyables
Article suivant
Dans une robe « osée », Lauren Sánchez Bezos (55 ans) crée la surprise

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Dans une robe « osée », Lauren Sánchez Bezos (55 ans) crée la surprise

Lauren Sánchez Bezos a une nouvelle fois prouvé qu’elle n’avait pas peur de faire sensation. Lors de la...

Ces stars de la city pop japonaise cachent des histoires incroyables

La city pop japonaise, ce genre musical rétro-futuriste né à la fin des années 1970, continue de fasciner...

Au Japon, cette chanteuse est adorée mais personne ne connaît son visage

Au Japon, la chanteuse Ado est une star malgré le fait que personne ne connaisse son visage. Elle...

« Dark cherry hair » : Millie Bobby Brown adopte la couleur de cheveux tendance de l’automne

Millie Bobby Brown a adopté une nouvelle couleur de cheveux très en vogue pour l'automne 2025 : le...

Bottes vernies + jupe : cette mannequin allemande casse les codes à 49 ans

Toujours à la pointe de la tendance, Diane Kruger prouve qu’elle maîtrise l’art du chic. Aperçue dernièrement dans...

« Déesse », « icône »… Les dernières photos de Rosalía mettent tout le monde d’accord

L'autrice-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice espagnole Rosalía captive une fois de plus son public avec des photos récentes...