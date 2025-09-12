Une actrice accusée d’avoir dissimulé son âge pour incarner une adolescente

L’actrice, productrice et mannequin américaine Nikki Rodriguez, récemment révélée au grand public dans la série pour ados Netflix « Ma vie avec les Walter Boys », se retrouve aujourd’hui au centre d’une controverse inattendue. Selon une enquête publiée par The U.S. Sun, elle ne serait pas âgée de 22 ans comme elle l’a souvent laissé entendre, mais pourrait en réalité avoir environ 33 ans. Une information qui, si elle se confirmait, poserait question quant à la transparence des castings à Hollywood.

Un écart d’âge présumé de plus de 10 ans

Le média américain affirme s’être appuyé sur des registres publics où apparaît le nom complet de l’actrice, Nicole Marie Rodriguez, née en juillet 1992. Pourtant, sur plusieurs sites et profils officiels, sa date de naissance est indiquée comme étant le 17 décembre 2002. La même enquête évoque également une vidéo datant de 2010 qui montrerait Nikki Rodriguez recevant son diplôme de fin d’études secondaires avec mention.

Ces éléments ont suffi à relancer le débat sur l’âge réel de l’actrice, qui incarne pourtant une adolescente de 16 ans dans la série « My life with the Walter boys » (« Ma vie avec les Walter Boys »). Une performance saluée par les fans, mais qui prend aujourd’hui une autre tournure, alimentée par le silence de l’intéressée. À ce jour, Nikki Rodriguez n’a pas réagi publiquement à ces spéculations, et son entourage n’a pas souhaité faire de commentaire.

Une discrétion revendiquée sur son âge

Interrogée à plusieurs reprises sur son âge réel dans les médias, l’actrice s’est toutefois toujours montrée évasive. Un portrait publié dans Vanity Fair la décrivait comme une « jeune femme de vingt et quelques années », précisant qu’elle « rechignait à révéler son âge exact ». Une réserve qui, dans le contexte actuel, alimente les interrogations.

Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit à ce stade que de suppositions. Sans déclaration officielle ni preuve formelle, les affirmations du U.S. Sun restent à prendre avec prudence. La pratique consistant à taire ou à flouter certains détails biographiques reste courante dans l’industrie du divertissement, souvent pour éviter d’être cantonné à certains rôles ou à des stéréotypes liés à l’âge.

En définitive, cette affaire pose une nouvelle fois la question de la représentation de l’âge à l’écran et des pressions subies par les actrices dans une industrie où la jeunesse est souvent survalorisée. Reste à savoir si Nikki Rodriguez prendra la parole pour clarifier la situation ou si le mystère autour de son âge continuera d’alimenter les discussions en ligne.