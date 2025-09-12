Une actrice accusée d’avoir dissimulé son âge pour incarner une adolescente

Léa Michel
Extrait de la série « My life with the Walter boys » (« Ma vie avec les Walter Boys » - Netflix)

L’actrice, productrice et mannequin américaine Nikki Rodriguez, récemment révélée au grand public dans la série pour ados Netflix « Ma vie avec les Walter Boys », se retrouve aujourd’hui au centre d’une controverse inattendue. Selon une enquête publiée par The U.S. Sun, elle ne serait pas âgée de 22 ans comme elle l’a souvent laissé entendre, mais pourrait en réalité avoir environ 33 ans. Une information qui, si elle se confirmait, poserait question quant à la transparence des castings à Hollywood.

Un écart d’âge présumé de plus de 10 ans

Le média américain affirme s’être appuyé sur des registres publics où apparaît le nom complet de l’actrice, Nicole Marie Rodriguez, née en juillet 1992. Pourtant, sur plusieurs sites et profils officiels, sa date de naissance est indiquée comme étant le 17 décembre 2002. La même enquête évoque également une vidéo datant de 2010 qui montrerait Nikki Rodriguez recevant son diplôme de fin d’études secondaires avec mention.

Ces éléments ont suffi à relancer le débat sur l’âge réel de l’actrice, qui incarne pourtant une adolescente de 16 ans dans la série « My life with the Walter boys » (« Ma vie avec les Walter Boys »). Une performance saluée par les fans, mais qui prend aujourd’hui une autre tournure, alimentée par le silence de l’intéressée. À ce jour, Nikki Rodriguez n’a pas réagi publiquement à ces spéculations, et son entourage n’a pas souhaité faire de commentaire.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nikki Rodriguez (@nikkirodriguez)

Une discrétion revendiquée sur son âge

Interrogée à plusieurs reprises sur son âge réel dans les médias, l’actrice s’est toutefois toujours montrée évasive. Un portrait publié dans Vanity Fair la décrivait comme une « jeune femme de vingt et quelques années », précisant qu’elle « rechignait à révéler son âge exact ». Une réserve qui, dans le contexte actuel, alimente les interrogations.

Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit à ce stade que de suppositions. Sans déclaration officielle ni preuve formelle, les affirmations du U.S. Sun restent à prendre avec prudence. La pratique consistant à taire ou à flouter certains détails biographiques reste courante dans l’industrie du divertissement, souvent pour éviter d’être cantonné à certains rôles ou à des stéréotypes liés à l’âge.

En définitive, cette affaire pose une nouvelle fois la question de la représentation de l’âge à l’écran et des pressions subies par les actrices dans une industrie où la jeunesse est souvent survalorisée. Reste à savoir si Nikki Rodriguez prendra la parole pour clarifier la situation ou si le mystère autour de son âge continuera d’alimenter les discussions en ligne.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Jugé « trop féminin », ce chanteur en jupe secoue les réseaux

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Jugé « trop féminin », ce chanteur en jupe secoue les réseaux

L'auteur-compositeur-interprète guitariste, bassiste et producteur américain Steve Lacy fait la couverture du dernier numéro du magazine "Dazed", et...

À 59 ans, Salma Hayek fait sensation dans une robe noire ultra glamour

L'actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise est récemment apparue resplendissante lors du gala "Caring for Women" de la fondation...

« Un pot de peinture » : la nouvelle Miss America moquée pour son maquillage

Cassie Donegan, fraîchement couronnée Miss America 2026, fait déjà l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux -...

« 13 ans et déjà des milliers de followers » : Carla Bruni inquiète de l’exposition de sa fille

À seulement 13 ans, Giulia Sarkozy, fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, fascine déjà des dizaines de...

Scarlett Johansson en robe rose clair, une apparition remarquée

À Toronto (Canada), Scarlett Johansson a récemment illuminé le tapis rouge dans une tenue romantique, et a imposé...

« Elle est tellement musclée » : Rei Ami surprend avec son corps sculpté

Lors des MTV Video Music Awards 2025, la chanteuse et rappeuse Rei Ami a littéralement volé la vedette...