Dans une robe fendue, Bella Thorne séduit les internautes avec son dernier look

À l’occasion de son anniversaire, l’actrice américaine Bella Thorne a partagé sur Instagram un carrousel de photos, vêtue d’une élégante robe fendue. Un look qui a immédiatement séduit ses abonnés.

Une robe longue chocolat à fente

Pour cette soirée, Bella Thorne portait une longue robe sans manches, dans un ton chocolat profond. Le modèle, qui balayait le sol, se distinguait par une fente remontant le long de la jambe, apportant du mouvement à la silhouette. L’encolure, ornée de boutons à l’aspect de pierres travaillées, ajoutait une touche précieuse à l’ensemble.

Des accessoires soigneusement choisis

Pour accompagner cette robe, Bella Thorne a misé sur des escarpins nude, des bracelets manchettes métalliques et plusieurs bagues, pour une note résolument chic. Côté beauté, ses cheveux coiffés en boucles souples et son maquillage lumineux, à l’effet « peau de pêche », venaient parfaire ce look soigné. Un ensemble harmonieux, pensé dans les moindres détails.

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Une tenue pensée pour son anniversaire

Cette apparition s’inscrivait dans un moment festif. En légende de sa publication, Bella Thorne a écrit, avec humour, « un anniversaire déteste nous voir arriver », confirmant le caractère joyeux de la soirée. Bella Thorne a par ailleurs partagé plusieurs instants complices aux côtés de son fiancé, Mark Emms, ajoutant une dimension personnelle à cette série de clichés.

Des fans sous le charme

Sans surprise, ce look a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Nombreux sont les internautes à avoir salué l’élégance et l’assurance de Bella Thorne, fidèle à son sens du style. Pour beaucoup, cette tenue figure parmi ses plus réussies de ces derniers mois. Habituée des apparitions remarquées, Bella Thorne confirme une fois de plus son goût pour les tenues sophistiquées.

Avec cette robe fendue couleur chocolat, Bella Thorne signe ainsi une apparition aussi élégante que festive. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.