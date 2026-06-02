Au concert de Bad Bunny, Ester Expósito attire tous les regards sur la piste de danse

Le concert de Bad Bunny à Madrid, le 30 mai 2026, a tenu toutes ses promesses. Au-delà de la performance du chanteur portoricain, c’est une invitée de marque qui a créé l’événement : l’actrice et mannequin espagnole Ester Expósito, devenue virale pour sa prestation sur la piste de danse.

Un concert événement à Madrid

Bad Bunny donnait son premier concert au Riyadh Air Metropolitano, le premier d’une série de dix prévus dans la capitale espagnole dans le cadre de sa tournée « Debí Tirar Más Fotos World Tour ». Le spectacle, d’une durée d’environ trois heures, s’est ouvert sur le titre « Adivino », interprété avec le rappeur, chanteur et compositeur portoricain Myke Towers, invité spécial de la soirée. Face au public madrilène, Bad Bunny a confié avoir presque oublié à quel point la ville l’accueillait avec ferveur. « Qui se souvient de la dernière fois où j’étais ici ? », a-t-il lancé en préambule.

Ester Expósito, vedette de « La Casita »

Si la scène appartenait au chanteur, les projecteurs se sont aussi braqués sur « La Casita », cette « petite maison » itinérante qui suit la tournée et accueille des invités triés sur le volet. C’est là qu’Ester Expósito a crevé l’écran. Elle a enflammé la piste par sa danse, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, avant de partager quelques pas aux côtés de Bad Bunny lui-même. Une séquence spontanée et festive qui a fait d’elle, de l’avis général, la « grande vedette de la soirée ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BAD BUNNY EL CLúB (@badbunnyelclub)

De nombreuses célébrités présentes

Ester Expósito était loin d’être la seule personnalité réunie dans « La Casita ». On y a aussi aperçu les actrices Ana de Armas, María León et Clara Galle, l’influenceuse italienne Chiara Ferragni, le chanteur Mvrk ou encore l’acteur Martiño Rivas. Le monde du sport était également représenté, avec les footballeurs Sergio Camello et Isi Palazón, du Rayo Vallecano, et Álvaro Carreras, du Real Madrid. Fait marquant, la légende du basket Michael Jordan a, elle aussi, été photographiée à Madrid, aperçue près de la Puerta de Alcalá avant de rejoindre le concert.

Qui est Ester Expósito ?

Ester Expósito s’est fait connaître du grand public grâce à la série espagnole à succès « Élite », dans laquelle elle incarnait Carla. Devenue l’une des actrices espagnoles les plus suivies sur les réseaux sociaux, elle confirme, avec cette apparition remarquée, son statut de figure incontournable de la scène culturelle hispanophone.

Entre performance scénique, ambiance festive et défilé de célébrités, le premier concert madrilène de Bad Bunny a marqué les esprits. Et si le chanteur en était la tête d’affiche, Ester Expósito aura, le temps d’une danse, particuliérement crevé l’écran. Une séquence virale qui résume l’effervescence autour de cette résidence événement, dont les prochaines dates s’étirent jusqu’à la mi-juin.