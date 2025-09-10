« Une icône » : à 50 ans, Angelina Jolie fait sensation dans une robe à fente

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie a dernièrement illuminé le tapis rouge du Festival international du film de Toronto (TIFF), lors de la première de son nouveau film Couture. L’actrice prouve – une fois de plus – qu’elle est l’une des figures les plus marquantes du style hollywoodien.

Un retour glamour et puissant sur tapis rouge

Pour l’occasion, Angelina Jolie a opté pour un long manteau croisé couleur chocolat, porté comme une robe, doté d’une fente qui laissait entrevoir sa jambe. Une tenue à la fois élégante, minimaliste et glamour. Sa chevelure, coiffée en vagues souples, ajoutait à l’aura sophistiquée de l’ensemble. Ce look, à la fois moderne et intemporel, a immédiatement fait l’unanimité sur les réseaux sociaux.

Les fans conquis par son apparition

Les réactions ne se sont pas fait attendre : « Sublime », « une vraie reine », « classe absolue », « Une icône »… Les compliments pleuvent en ligne depuis la diffusion des premières images de son apparition. Sur X (ex-Twitter) et Instagram, les internautes saluent son sens du style, sa prestance naturelle et sa capacité à se réinventer sans jamais trahir son identité.

Angelina Jolie continue ainsi de fasciner, non seulement par son talent d’actrice, mais aussi par son élégance affirmée. Cette apparition remarquée au TIFF marque son retour en force sur le devant de la scène, tant sur le plan cinématographique que stylistique. Et ses fans, toujours au rendez-vous, n’ont pas manqué de le faire savoir : pour eux, Angelina Jolie est et restera une icône.

