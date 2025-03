Sabrina Carpenter rayonne en robe blanche tout en transparence

Sabrina Carpenter continue d’imposer son style glamour à chaque apparition. Lors de son passage à Paris dans le cadre de sa tournée « Short n’ Sweet Tour », la chanteuse et actrice américaine a une nouvelle fois captivé ses fans avec un look qui allie élégance et glamour. Cette fois-ci, c’est dans une sublime robe blanche légèrement transparente que la star a enflammé les réseaux sociaux, prouvant une fois encore qu’elle est une véritable icône mode de la Gen Z.

Un look effortless et ultra-glamour dans les rues de Paris

De passage dans la capitale française les 16 et 17 mars derniers pour deux concerts à l’Accor Arena, Sabrina Carpenter a partagé sur Instagram un récapitulatif de son séjour. Parmi les clichés de la tour Eiffel, du quartier du Louvre et des moments forts de son show, une photo a particulièrement retenu l’attention : celle où elle apparaît dans une robe blanche près du corps, alliant simplicité et sophistication.

Cette pièce, faite de tissu légèrement transparent, soulignait parfaitement la silhouette de la chanteuse. Avec sa coupe ajustée et sa teinte immaculée, cette robe prouvait que Sabrina Carpenter maîtrise à la perfection l’art de sublimer son corps avec subtilité. L’absence d’artifices dans cette tenue lui conférait une allure à la fois naturelle et captivante.

Une mise en beauté signature

Fidèle à son style reconnaissable, Sabrina Carpenter a complété son look avec une mise en beauté à son image : fraîche et lumineuse. Elle a misé sur son iconique blush rosé, qui vient délicatement rehausser ses pommettes, accompagné d’un rouge à lèvres nude rosé, fidèle à sa signature beauté. Pour sa coiffure, elle a choisi des ondulations wavy qui donnaient du volume et du mouvement à sa chevelure blonde éclatante. Pour accentuer cet esprit casual-chic, la chanteuse a joué la carte du minimalisme en posant pieds nus dans l’escalier, renforçant ainsi l’effet naturel et décontracté de sa tenue.

Sabrina Carpenter, icône d’un style glamour et rétro

Si Sabrina Carpenter a su imposer sa voix dans le monde de la musique, elle s’est aussi forgé une identité mode bien affirmée. Inspirée des icônes glamour des années 60 et 70, comme Christina Aguilera ou Madonna, elle mélange habilement les influences rétro et les tendances modernes.

Ses tenues signature incluent souvent des éléments comme les corsets, les robes près du corps et les chaussures à plateforme, qui soulignent sa silhouette et affirment son style audacieux. Avec cette robe blanche légèrement transparente, elle confirme une fois de plus sa capacité à réinventer les codes de la mode, en mêlant confort et élégance.

Un univers mode bien affirmé

Récemment surnommée la « Polly Pocket glamour », Sabrina Carpenter incarne une féminité assumée et raffinée. Sur scène comme dans sa vie quotidienne, elle jongle entre des pièces ultra-tendances et des looks rétro revisités. Habillée par des maisons prestigieuses telles que Patou ou Jacquemus, elle s’est rapidement imposée comme une véritable référence en matière de style.

Avec sa robe blanche légèrement transparente, Sabrina Carpenter prouve une nouvelle fois qu’elle est bien plus qu’une star de la musique : elle est une véritable icône de mode. Son style à la fois glamour, audacieux et accessible continue d’inspirer ses millions de fans à travers le monde.