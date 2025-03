Iris Law : la blonde magnétique qui séduit la planète mode

Iris Law, avec son regard perçant et sa chevelure blond platine, est aujourd’hui l’une des figures les plus en vue de la mode. Si son nom évoque son illustre père, Jude Law, la jeune femme de 24 ans s’est forgée une identité propre et impressionne par son charisme magnétique.

Un héritage prestigieux

Née en octobre 2000, Iris Law baigne dès son plus jeune âge dans un univers artistique. Fille de l’acteur Jude Law et de l’actrice Sadie Frost, elle grandit au cœur du monde du spectacle, côtoyant dès l’enfance les grands noms du cinéma et de la mode. Cette ambiance a nourri son goût pour la créativité et l’expression artistique. Dès l’âge de 2 ans, elle fait sa première apparition dans les magazines avec ses parents et son grand frère Rafferty dans le numéro de juillet de Vogue. Ce n’est qu’en décembre 2015 qu’elle décide de suivre les traces de sa marraine en posant pour Illustrated People.

Une ascension mode fulgurante

En 2017, la marque Miu Miu la choisit comme modèle pour présenter leur collection. En janvier de la même année, elle séduit également Burberry, qui la choisit comme égérie de leur marque de maquillage. Sa transformation capillaire en 2021 marque un tournant : en adoptant une coupe courte blond platine, Iris impose une nouvelle image. Cette métamorphose électrise le monde de la mode et renforce son statut d’icône branchée. Depuis, elle a travaillé avec des marques de renom comme Dior, Versace ou Marc Jacobs.

Des débuts prometteurs au cinéma

En plus de sa carrière florissante dans la mode, Iris Law fait ses premiers pas sur les écrans. En 2022, elle incarne Soo Catwoman dans la série « Pistol », consacrée au groupe punk rock Sex Pistols. Avec son charisme naturel et son talent prometteur, elle semble prête à marcher dans les pas de ses parents tout en traçant son propre chemin.

Une vie entre lumières et discrétion

Malgré son célèbre patronyme, Iris Law cultive une certaine discrétion sur sa vie privée. Passionnée par l’art et la photographie, elle partage régulièrement des clichés personnels et artistiques sur ses réseaux sociaux, offrant un aperçu sincère de son univers créatif. Iris est aussi très engagée pour des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la protection de l’environnement et les mouvements en faveur de la diversité dans l’industrie de la mode.

Avec son style magnétique, son talent et son engagement, Iris Law s’impose comme une personnalité à suivre de près. Que ce soit sur les podiums ou sur les écrans, elle défie les attentes et continue de tracer son propre chemin avec audace et élégance.