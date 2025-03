Cette Miss Univers relance la minijupe 2000 avec style et audace

La mode est un éternel recommencement, et certaines tendances que l’on croyait oubliées finissent toujours par revenir sur le devant de la scène. Récemment, une ancienne Miss Univers – Iris Mittenaere – a surpris ses fans en remettant au goût du jour une pièce emblématique du début des années 2000 : la minijupe bouffante. Avec audace et élégance, elle a su réinterpréter cette tendance « démodée » pour en faire un look printanier des plus tendances.

Le grand retour de la minijupe des années 2000

La mode Y2K (année 2000) fait son grand retour, et Iris Mittenaere l’a prouvé en arborant une minijupe emblématique de cette époque. Courte, bouffante et taille basse, cette pièce iconique avait disparu de nos dressings depuis plusieurs années. Pourtant, avec les bons accessoires et une pointe de modernité, Iris Mittenaere est parvenue à remettre cette tendance en lumière.

Cette fameuse minijupe, choisie dans un coloris beige intemporel, présentait une coupe légèrement bouffante, typique des années 2000. Un pari osé qui aurait pu paraître risqué, mais qui s’est révélé être un véritable succès. En associant cette pièce audacieuse avec des éléments modernes et bien pensés, Iris Mittenaere a prouvé qu’il est possible de revisiter les tendances passées avec brio.

Un look printanier parfaitement maîtrisé

Pour accompagner sa minijupe, l’ancienne Miss Univers a su créer une tenue équilibrée, parfaite pour la saison printanière. Elle a choisi un top façon polo rayé dans des teintes chaudes et harmonieuses : bordeaux et jaune. Ce choix de couleurs permettait de casser le côté « teenager » de la minijupe tout en apportant une touche rétro chic.

Pour rehausser son look, Iris Mittenaere a ajouté une pièce incontournable du dressing : le trench beige. Long et fluide, ce manteau apportait une élégance naturelle à sa tenue, équilibrant ainsi la silhouette courte de la jupe. Cette superposition permettait également de moderniser l’ensemble et d’adoucir le côté « nostalgie des années 2000 ».

Des accessoires parfaitement choisis

Côté chaussures, Iris Mittenaere a opté pour une paire de baskets Adidas dans des tons similaires à sa jupe, avec des lacets bordeaux assortis à son top. Un choix astucieux qui ajoute une touche décontractée tout en conservant une certaine harmonie dans les couleurs.

Pour parfaire ce look rétro, elle a misé sur un sac baguette Fendi en daim marron, accessoire iconique qui, lui aussi, rappelle fortement les tendances des années 2000. Cette pièce vintage apporte une note sophistiquée et intemporelle, confirmant que les tendances passées peuvent toujours trouver leur place dans nos looks actuels.

En réintroduisant la minijupe taille basse dans son dressing, Iris Mittenaere prouve une nouvelle fois son talent pour maîtriser les tendances et les adapter aux codes modernes. Elle illustre parfaitement comment oser des pièces rétro, sans tomber dans le total look vintage. Avec cette tenue réussie, Iris Mittenaere offre une véritable inspiration mode pour les personnes qui souhaitent explorer la tendance Y2K avec élégance et modernité.