« Ma femme était la plus trollée », le prince Harry révèle l’enfer en ligne de Meghan

Le prince Harry a récemment pris la parole lors d’un sommet à New York pour évoquer le harcèlement en ligne massif dont Meghan Markle a été victime. Un témoignage fort qui éclaire les raisons de l’engagement du couple contre les dérives du numérique.

Un engagement né d’une expérience personnelle douloureuse

Invité au sommet Nexus Global à New York, le prince Harry a expliqué devant un parterre d’innovateurs et de philanthropes pourquoi la lutte contre le harcèlement en ligne est devenue une priorité pour Meghan et lui. Il a confié : « L’une des raisons pour lesquelles le monde numérique était si important pour nous est que ma femme, en 2018, était la personne la plus harcelée au monde ». Selon Harry, cette prise de conscience est née en discutant avec des familles ayant perdu des proches à cause des réseaux sociaux, et en constatant l’impact dévastateur du cyberharcèlement.

Meghan Markle, cible d’un harcèlement massif

Meghan Markle avait déjà évoqué ce sujet en 2020 dans le podcast « Teenage Therapy », révélant avoir subi 8 mois de harcèlement intense, y compris durant son congé maternité. « Pendant 8 mois de cette période, je n’étais même pas visible, j’étais en congé maternité avec le bébé – mais ce qui a pu être inventé, produit, diffusé… c’est presque insupportable », confiait-elle alors. Ce harcèlement, d’une ampleur rarement vue, a profondément marqué la jeune maman et son entourage.

Une mobilisation concrète : la fondation Archewell

Face à cette réalité, Harry et Meghan ont fondé en 2020 la Archewell Foundation, dont la mission est de promouvoir un espace numérique plus sain et bienveillant. Leur devise : « Show up. Do good » (« Soyez présents. Faites le bien. »). Le couple multiplie depuis les prises de parole et les initiatives pour sensibiliser le public aux dangers du harcèlement en ligne et soutenir les victimes.

Pour le prince Harry, il est ainsi urgent que le monde numérique soit géré de manière responsable afin de ne pas compromettre les progrès sociaux. Il appelle à « une mobilisation collective pour faire reculer le harcèlement, protéger les plus vulnérables et garantir un environnement en ligne plus sûr pour tout le monde ».