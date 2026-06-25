À 60 ans, cette chanteuse fait sensation dans un corset lacé

La chanteuse de country canadienne Shania Twain a fait une apparition particulièrement remarquée à Wembley (Angleterre) dans une tenue noire, en première partie de la tournée de Harry Styles.

Une apparition au stade de Wembley

C’est sur l’une des scènes les plus mythiques du monde que Shania Twain a fait monter la température. Le 12 juin 2026, la chanteuse canadienne s’est produite au stade de Wembley, à Londres, où elle assure la première partie de Harry Styles dans le cadre de sa tournée « Together, Together ». Une série de concerts qui se poursuit actuellement au Royaume-Uni, et qui réunit deux artistes aux univers musicaux pourtant très différents. Pour cette apparition londonienne, l’icône country a marqué les esprits aussi bien par sa performance que par son choix vestimentaire.

Un corset lacé noir et un micro-short

Pour fouler la scène, Shania Twain a misé sur un look entièrement noir d’inspiration dentelle. La pièce phare de son ensemble : un corset sans bretelles laçé sur l’avant, doté d’une bordure en dentelle particulièrement raffinée. Le corset présentait également une découpe sous le buste. Shania Twain l’a associé à un micro-short noir, lui aussi orné d’une finition en dentelle, qui complète parfaitement la tenue dans une logique de total look. Une association qui affirme une identité de scène forte et théâtrale.

Des accessoires noirs et brillants pour amplifier l’effet

Côté accessoires, la chanteuse n’a rien laissé au hasard. Shania Twain portait des collants noirs et de longs gants sans doigts arrivant aux coudes, dans le même esprit que la tenue. Au cou, une large collerette entièrement ornée venait capter la lumière, accompagnée de pendentifs en croix superposés.

Aux pieds, des cuissardes en daim noir prolongeaient la silhouette jusqu’aux genoux, complétant un look à la fois rock et théâtral. Cette accumulation de pièces noires et étincelantes a transformé chaque mouvement de Shania Twain sur scène en moment visuel marquant. Et pour parachever cette tenue très travaillée, Shania Twain a opté pour une chevelure ondulée et volumineuse, dans un esprit ultra-chic de scène.

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Une animation remarquée aux Academy of Country Music Awards

Le concert de Wembley intervient quelques semaines seulement après une autre apparition très commentée de Shania Twain. Le 17 mai 2026, elle a en effet animé les Academy of Country Music Awards à Las Vegas. Pour l’occasion, elle avait choisi une robe à paillettes signée Falguni Shane Peacock, ornée d’une broderie en forme de panthère. Shania Twain avait également surpris ses fans avec une nouvelle coupe : une frange droite.

Elle refuse les codes du « se ranger » souvent imposés aux femmes après 50 ans. En multipliant les apparitions remarquées, elle revendique au contraire le droit d’occuper la scène avec la même intensité qu’à ses débuts. Une démarche qui résonne avec celle d’autres icônes comme Madonna, Cher ou Tina Turner, qui ont à leur manière refusé de se laisser enfermer dans une vision figée de la femme de plus de 50 ans dans l’industrie musicale.

Avec son corset lacé, son micro-short et sa collerette ornée, Shania Twain affirme ainsi une nouvelle fois sa liberté esthétique, sa maîtrise du spectacle et sa capacité à renouveler ses codes. Une démonstration que l’on peut être icône et continuer à surprendre, scène après scène, look après look.