Selena Gomez éblouit les Emmy Awards dans une robe brodée de 600 cristaux

Les Emmy Awards 2024 ont brillé de mille feux hier 15 septembre, et parmi les étoiles présentes, une en particulier a captivé l’attention : Selena Gomez. L’actrice, chanteuse et productrice américaine a fait sensation lors de cette cérémonie prestigieuse, non seulement par sa nomination, mais aussi par son apparition éblouissante sur le tapis rouge. Et quel moment c’était ! Découvrez son look fait de cristaux.

Une nomination bien méritée

Cette année, Selena Gomez était nominée pour son tout premier Emmy Award pour son rôle dans la comédie américaine « Only Murders in the Building ». La série, qui mêle comédie, mystère et crime, est devenue un véritable phénomène, et Selena, dans le rôle de Mabel Mora, a su montrer une facette de son talent d’actrice que le public n’avait jamais vue auparavant. Aux côtés de Steve Martin et Martin Short, deux légendes du cinéma, elle apporte une fraîcheur et une intensité qui lui ont valu une reconnaissance critique bien méritée. Même si elle n’a pas remporté de statuette, son look a marqué les esprits !

Une robe digne des étoiles

Au-delà de sa nomination, ce qui a vraiment volé la vedette, c’est en effet son incroyable robe Ralph Lauren. Cette tenue a immédiatement captivé l’audience dès que Selena a foulé le tapis rouge. Sa longue robe noire, sophistiquée et élégante, était piquée de 600 cristaux étincelants, subtilement placés au niveau du décolleté pour attirer la lumière sous tous les angles. Le col croisé ajoutait une touche de modernité et de raffinement à l’ensemble, renforçant l’allure de diva de Selena.

La simplicité de la robe, combinée à l’éclat des cristaux, créait un contraste saisissant. Le noir, couleur classique et intemporelle, servait de toile de fond parfaite pour mettre en valeur la brillance des cristaux, comme un ciel étoilé par une nuit sans nuages. Pour parfaire son look, Selena portait des bijoux signés Tiffany & Co.. Ses boucles d’oreilles en platine et diamants et sa bague assortie ajoutaient juste ce qu’il fallait de glamour pour compléter une tenue déjà à couper le souffle.

Bien sûr, en véritable star des temps modernes, Selena n’a pas tardé à partager des photos de son look sur Instagram, suscitant une vague de compliments de la part de ses 424 millions de followers. Sur l’une de ces photos Instagram, Selena apparaît radieuse aux côtés de son compagnon, l’auteur et compositeur Benny Blanco. Si Selena brillait littéralement dans sa robe, Benny, lui, adoptait un style plus sobre, mais tout aussi élégant et scintillant, apportant une belle complémentarité au couple. Les fans n’ont évidemment pas manqué de s’enthousiasmer en commentaire sous la publication Instagram pour ce duo aussi talentueux que charmant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

L’effet Selena : une influence mode qui ne cesse de croître

Ce n’est pas la première fois que Selena Gomez éblouit sur un tapis rouge, mais chaque apparition marque une nouvelle étape dans son parcours de modeuse accomplie. Avec sa styliste de confiance Erin Walsh, elle a su construire un style à la fois glamour, authentique et élégant. Que ce soit lors des Met Gala, des Grammy Awards, ou, comme ici, des Emmy, Selena démontre à chaque fois qu’elle n’est pas seulement une actrice ou une chanteuse talentueuse, mais aussi une véritable icône de la mode.

C’est ce sens du détail, cette capacité à choisir des pièces qui la mettent en valeur sans jamais en faire trop, qui font d’elle une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes à travers le monde. Chaque apparition publique de l’actrice est un véritable événement, et celle-ci aux Emmy Awards 2024 n’a pas fait exception. En quelques années, Selena Gomez a su transformer son image, passant de star de Disney à une véritable icône mode, actrice acclamée et productrice respectée. Sa carrière n’a jamais été aussi florissante, et son avenir promet encore plus de moments marquants, que ce soit sur les écrans ou sur les tapis rouges.

Si on devait retenir une chose de cette soirée des Emmy Awards 2024, c’est bien que Selena Gomez continue, encore et toujours, d’éblouir. Que ce soit avec 600 cristaux ou son indéniable talent, elle est devenue une figure incontournable de l’industrie du divertissement – et on a hâte de voir ce qu’elle nous réserve pour la suite !