Bubble gum disco : la manucure étincelante de Selena Gomez à adopter cet été

Explosion de paillettes sur vos doigts : la manucure « Bubble Gum Disco » à la Selena Gomez va éblouir vos étés. Découvrez comment adopter ce scintillement enchanteur.

Bubble Gum Disco : tendances et inspirations pour une manucure scintillante à l’image de Selena Gomez

La manucure Bubble Gum Disco, c’est l’alliance parfaite entre une touche rétro et une explosion de modernité. Inspirée par le dynamisme des années disco et la douceur sucrée du bubble gum, cette tendance capte l’essence d’une époque où les paillettes régnaient en maître sur les pistes de danse.

Aujourd’hui, elle trouve un nouvel écho dans le monde de la beauté des ongles grâce à des personnalités comme la chanteuse, actrice et productrice américaine Selena Gomez, qui n’hésitent pas à mettre en avant cette esthétique pétillante. Sur l’instagram de Tom Bachik, un célèbre manucuriste, on peut apercevoir les ongles de la star.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails (@tombachik)

L’esthétique Bubble Gum Disco

La manucure Bubble Gum Disco se caractérise par :

Des teintes vives et gourmandes qui rappellent la saveur inoubliable du chewing-gum.

qui rappellent la saveur inoubliable du chewing-gum. L’utilisation audacieuse de paillettes pour refléter la lumière et capturer l’attention.

Cette tendance ne se contente pas d’apporter une touche colorée à nos tenues : elle véhicule aussi un message d’audace et d’autonomie. Adopter la manucure Bubble Gum Disco, c’est choisir d’affirmer sa personnalité tout en apportant une dose conséquente de joie dans son quotidien.

Inspirations pour votre prochaine manucure

Pour celleux désireux.ses d’adopter cette tendance estivale, voici quelques idées qui pourraient vous inspirer :

Osez le monochrome : un rose bubble gum vibrant appliqué sur chaque ongle peut déjà créer un effet saisissant.

un rose bubble gum vibrant appliqué sur chaque ongle peut déjà créer un effet saisissant. Mixez les textures : associez vernis mat et brillant ou ajoutez une couche supérieure de top-coat à paillettes pour un contraste fascinant.

Qu’importe la forme ou la longueur de vos ongles, osez cet été la manucure étincelante Bubble Gum Disco, comme Selena Gomez. Que vous ayez des ongles courts ou longs, en amande ou carrés, cette manucure apporte une dose de fraîcheur et d’éclat, transformant vos mains en véritables accessoires de mode. Laissez-vous tenter par cette tendance éclatante, pour des ongles qui ne passeront pas inaperçus et qui mettront en valeur votre style !

La manucure Bubble Gum Disco est l’option idéale pour celles et ceux qui souhaitent ajouter une touche de glamour et de fun à leur look estival. Avec ses couleurs vibrantes, elle capture l’esprit joyeux des années disco tout en restant résolument moderne. Que vous optiez pour un style monochrome audacieux ou que vous mixiez les textures pour un effet plus complexe, cette tendance ne manquera pas d’éblouir et d’affirmer votre personnalité.