« Elle est trop maigre » : Lily Collins ciblée par des critiques sur son corps

Léa Michel
@lilyjcollins/Instagram

Présente à New York pour la Fashion Week, Lily Collins a, malgré elle, déclenché un vif débat en ligne. Habillée d’un ensemble minimaliste, l’actrice de la série « Emily in Paris » a été photographiée à l’entrée du défilé, souriante et disponible. Très rapidement, les images ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, où certains internautes se sont focalisés sur sa silhouette.

Une simple apparition, une vague de réactions

L’actrice, mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine portait un ensemble blanc deux-pièces à fines bretelles, dévoilant une partie de son ventre et de ses épaules. Un look sobre, cohérent avec l’esthétique de la marque qu’elle représentait. Pourtant, sur X (ex-Twitter) et Instagram, certaines personnes ont réagi avec inquiétude ou jugement, qualifiant son apparence de « trop maigre » ou exprimant une forme de malaise.

Des commentaires anonymes se sont interrogés : « Est-ce qu’elle va bien ? », « Je n’ai pas un bon pressentiment », « Il faut qu’elle mange ! », ou encore « Elle semble extrêmement mince ». En parallèle, d’autres voix se sont élevées pour rappeler qu’il n’est ni approprié ni constructif de commenter le corps d’autrui.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par HELLO! Türkiye (@hellodergisi)

Le rappel d’un passé connu du public

Lily Collins avait déjà pris la parole publiquement sur ce sujet. En 2017, dans son livre « Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me », elle avait évoqué ses troubles alimentaires passés, et l’impact qu’ils avaient eu sur sa santé mentale et physique. La même année, elle interprétait un rôle marquant dans le film « To The Bone », centré sur une jeune femme atteinte d’anorexie – un projet qu’elle avait accepté avec l’intention de contribuer à la sensibilisation sur ces questions.

À ce titre, certains internautes ont rappelé que la projection de commentaires, même bien intentionnés, peut être intrusive et potentiellement nocive, en particulier lorsqu’elle vise une personne ayant déjà évoqué des troubles liés à l’image corporelle.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Une nécessité de responsabilité collective

Les réactions autour de l’apparition de Lily Collins rappellent que la vigilance sur la manière dont on parle des corps est plus que jamais nécessaire, en particulier dans un espace aussi exposé que les réseaux sociaux. Si certaines inquiétudes peuvent partir d’une intention bienveillante, leur diffusion massive sans contexte ni recul peut participer à une forme de stigmatisation ou de réactivation de blessures passées.

En définitive, dans un climat médiatique où la santé mentale et le respect de l’intimité sont des préoccupations croissantes, ce genre de controverse questionne autant notre rapport aux célébrités qu’aux normes sociales de beauté. Et pose une fois de plus une limite : l’apparence physique d’une femme ne devrait pas être un sujet de débat public, quel que soit son métier ou sa notoriété.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« C’est inapproprié » : Heidi Klum pose avec sa fille et fait polémique

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est inapproprié » : Heidi Klum pose avec sa fille et fait polémique

Une campagne réunissant Heidi Klum et sa fille Leni continue de faire couler beaucoup d’encre, plusieurs mois après...

« Ils ne me voyaient pas à ma juste valeur » : Nina Dobrev moins payée que ses collègues masculins

Malgré son rôle central dans la série culte "The Vampire Diaries", Nina Dobrev n’a pas été rémunérée à...

Emmys 2025 : ces robes que personne n’oubliera !

Sur le tapis rouge du Peacock Theater à Los Angeles, les plus grandes stars de la télévision ont...

« Je ne veux pas détruire mon visage » : Kirsten Dunst brise le silence sur la pression esthétique

Kirsten Dunst refuse de céder aux diktats de la "jeunesse éternelle". Dans une récente interview accordée à Marie...

« Belle même sans maquillage » : à 39 ans Alexandra Daddario s’affiche au naturel

Sur Instagram, Alexandra Daddario a récemment conquis ses abonnés avec une publication aussi simple qu’authentique. L'actrice américaine a...

À 35 ans, Margot Robbie est éblouissante dans une robe audacieusement légère

Pour son grand retour sur le tapis rouge, Margot Robbie a récemment captivé tous les regards. À Londres,...