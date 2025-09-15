« Elle est trop maigre » : Lily Collins ciblée par des critiques sur son corps

Présente à New York pour la Fashion Week, Lily Collins a, malgré elle, déclenché un vif débat en ligne. Habillée d’un ensemble minimaliste, l’actrice de la série « Emily in Paris » a été photographiée à l’entrée du défilé, souriante et disponible. Très rapidement, les images ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, où certains internautes se sont focalisés sur sa silhouette.

Une simple apparition, une vague de réactions

L’actrice, mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine portait un ensemble blanc deux-pièces à fines bretelles, dévoilant une partie de son ventre et de ses épaules. Un look sobre, cohérent avec l’esthétique de la marque qu’elle représentait. Pourtant, sur X (ex-Twitter) et Instagram, certaines personnes ont réagi avec inquiétude ou jugement, qualifiant son apparence de « trop maigre » ou exprimant une forme de malaise.

Des commentaires anonymes se sont interrogés : « Est-ce qu’elle va bien ? », « Je n’ai pas un bon pressentiment », « Il faut qu’elle mange ! », ou encore « Elle semble extrêmement mince ». En parallèle, d’autres voix se sont élevées pour rappeler qu’il n’est ni approprié ni constructif de commenter le corps d’autrui.

Le rappel d’un passé connu du public

Lily Collins avait déjà pris la parole publiquement sur ce sujet. En 2017, dans son livre « Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me », elle avait évoqué ses troubles alimentaires passés, et l’impact qu’ils avaient eu sur sa santé mentale et physique. La même année, elle interprétait un rôle marquant dans le film « To The Bone », centré sur une jeune femme atteinte d’anorexie – un projet qu’elle avait accepté avec l’intention de contribuer à la sensibilisation sur ces questions.

À ce titre, certains internautes ont rappelé que la projection de commentaires, même bien intentionnés, peut être intrusive et potentiellement nocive, en particulier lorsqu’elle vise une personne ayant déjà évoqué des troubles liés à l’image corporelle.

Une nécessité de responsabilité collective

Les réactions autour de l’apparition de Lily Collins rappellent que la vigilance sur la manière dont on parle des corps est plus que jamais nécessaire, en particulier dans un espace aussi exposé que les réseaux sociaux. Si certaines inquiétudes peuvent partir d’une intention bienveillante, leur diffusion massive sans contexte ni recul peut participer à une forme de stigmatisation ou de réactivation de blessures passées.

En définitive, dans un climat médiatique où la santé mentale et le respect de l’intimité sont des préoccupations croissantes, ce genre de controverse questionne autant notre rapport aux célébrités qu’aux normes sociales de beauté. Et pose une fois de plus une limite : l’apparence physique d’une femme ne devrait pas être un sujet de débat public, quel que soit son métier ou sa notoriété.