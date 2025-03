Selena Gomez se confie : « Ma santé mettrait ma vie et celle d’un bébé en danger »

C’est avec une sincérité touchante et une émotion palpable que Selena Gomez a partagé un aspect très personnel de sa vie dans l’épisode du « Jay Shetty Podcast », diffusé le 24 mars. À 32 ans, la talentueuse chanteuse et actrice, fiancée à Benny Blanco, a mis des mots sur une réalité douloureuse et intime : sa santé fragile qui, bien que ne l’empêchant pas d’être une force de la nature sur scène, a des conséquences profondes sur son désir de maternité. Cette confession a fait écho à beaucoup de personnes qui, comme elle, rêvent de fonder une famille mais doivent composer avec des obstacles inattendus.

Une envie de maternité profondément ancrée

Dans cette conversation riche en émotions, Selena a partagé son amour et son adoration pour les enfants. À l’écoute de ses mots, il est évident que sa volonté de devenir mère est bien plus qu’un simple désir ; c’est un rêve profond, intime. « J’adore les enfants. Ils sont si adorables. J’adore les faire rire », dit-elle. Une passion qui se nourrit de moments simples, comme son lien avec sa petite sœur Gracie, âgée de 11 ans, avec qui elle partage de nombreux instants de complicité.

Selena n’a jamais caché son envie de maternité. Elle avait même envisagé l’adoption. « Je me disais que si je n’avais pas de partenaire à 35 ans, je partirais sur l’adoption », confie-t-elle avec une certaine lucidité. Un projet de vie auquel elle accordait beaucoup d’importance, jusqu’à ce que l’amour frappe à sa porte en la personne de Benny Blanco, producteur et homme aux multiples talents. Ensemble depuis la fin de l’année 2023, leur relation s’épanouit dans une complicité et une douceur évidentes.

Benny Blanco, témoin d’une douceur instinctive

Durant le podcast, Benny Blanco n’a pas manqué de témoigner de l’impact des enfants sur Selena. « C’est le seul moment où je la vois s’ouvrir autant », explique-t-il avec tendresse. Il parle d’elle avec un regard admiratif, notant sa capacité à se transformer dès qu’elle est en présence d’un enfant. Il va plus loin en expliquant que cette connexion naturelle qu’elle établit avec les plus jeunes vient de son passé d’enfant star. « Tu as commencé très jeune, c’était ta manière de te connecter aux autres… Tu continues à toucher les jeunes générations », ajoute-t-il.

Il est clair que la gentillesse et la douceur qu’elle dégage vis-à-vis des enfants ne sont pas uniquement un phénomène récent. Ces qualités ont été façonnées au fil des années et sont liées à son parcours, marqué par des hauts et des bas sous les feux des projecteurs. Dans les yeux de Benny, cette capacité à offrir aux enfants une attention particulière et désintéressée est le reflet de la résilience de Selena, une résilience forgée par des épreuves que beaucoup ne connaissent pas.

Un combat médical aux conséquences irréversibles

Derrière ce rêve de maternité se cache une réalité difficile à accepter. Selena Gomez souffre en effet de lupus, une maladie auto-immune qui l’a confrontée à des épreuves physiques et émotionnelles de taille. En 2015, elle a notamment dû subir une chimiothérapie dans le cadre de son traitement, suivie d’une greffe de rein en 2017. Ces épisodes médicaux ont marqué un tournant dans sa vie, la forçant à prendre des décisions cruciales concernant sa santé et son avenir.

Dans une interview poignante accordée à Vanity Fair en septembre dernier, Selena a brisé le silence sur l’un de ses plus grands regrets : « Je ne l’ai jamais dit, mais je ne peux malheureusement pas avoir mes propres enfants. J’ai de nombreux problèmes de santé qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger ». Ces mots ont frappé de plein fouet les personnes qui l’admirent depuis des années. Un rêve brisé, une réalité trop difficile à accepter, mais également un moment de vulnérabilité partagée.

« Ma santé mettrait ma vie et celle d’un bébé en danger », a-t-elle expliqué, révélant ainsi la dure réalité à laquelle elle fait face. Ce combat contre sa propre santé l’a amenée à repenser son avenir en tant que mère. Une décision difficile à prendre, mais qu’elle accepte avec une transparence rare, préférant parler de cette épreuve que de la cacher derrière des apparences de perfection.

L’amour plus fort que la douleur

Malgré ces obstacles, Selena ne renonce pas à son rêve de maternité. Loin de se laisser abattre par cette limitation imposée par sa santé, elle envisage d’autres voies pour fonder sa famille. L’adoption reste une option sur la table, et elle semble plus déterminée que jamais à aller de l’avant, portée par l’amour et le soutien indéfectible de Benny Blanco.

Ensemble, ils semblent se soutenir mutuellement dans ce parcours, avec tendresse et sagesse. Selena se montre lucide, mais aussi pleine d’espoir pour l’avenir. « J’ai encore beaucoup de choses à vivre, à apprendre », confie-t-elle. Et avec Benny à ses côtés, cette perspective semble un peu plus lumineuse, même si le chemin à parcourir est semé d’embûches.

Selena Gomez a toujours été une source d’inspiration pour ses fans, ce témoignage fait d’elle une figure encore plus forte. Une femme capable de regarder la réalité en face, de faire preuve de vulnérabilité tout en restant résolument tournée vers l’avenir. Loin des clichés de célébrités « parfaites », elle incarne une forme de résilience, de courage qui, même face aux pires épreuves, reste profondément humaine.