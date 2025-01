Taylor Swift a un frère et vous l’avez probablement déjà croisé dans un film !

On ne la présente plus. Taylor Swift est l’une des chanteuses les plus influentes au monde. Vous pensez peut-être la connaître par cœur. Pourtant, vous ignorez certainement que l’interprète de « Shake it off » a un frère. Si elle s’affiche régulièrement aux côtés de son copain, Travis Kelce, elle n’est pas aussi expansive avec Austin Swift, de trois ans son cadet. Le jeune homme, qui complète le tableau de famille, partage un point commun avec sa sœur : il a, lui aussi, la fibre artistique qui coule dans ses veines. Il n’excelle pas derrière un micro, mais derrière les projecteurs. Ce qui explique pourquoi son visage vous est familier. Découvrez le frère de Taylor Swift, acteur en devenir et homme d’affaires.

Austin Swift : un talent né sous les mêmes étoiles

Des cheveux bruns, des boucles rebelles, des yeux bleus et une mâchoire affûtée. Retenez bien cette gueule d’ange. Austin Swift pourrait bien devenir le futur DiCaprio du 7e art et connaître la même success-story que sa grande sœur. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a grandi avec Taylor dans leur ferme familiale à West Reading, en Pennsylvanie.

Très tôt, il a baigné dans une atmosphère propice à la créativité et au travail acharné. En 2004, la famille Swift a déménagé à Nashville, Tennessee, pour soutenir les débuts de Taylor dans la musique country. Mais Austin ne s’est pas contenté de vivre dans l’ombre de sa célèbre sœur : il a tracé sa propre carrière artistique avec un style bien à lui. Si Taylor brille dans la chanson, Austin, lui, s’accomplit devant les caméras.

D’une passion pour la photographie à une carrière d’acteur

Les Swift ont l’art dans la peau, c’est indéniable. Avant de se tourner vers le cinéma, Austin Swift a d’abord exercé derrière l’objectif, en tant que photographe. Et pas n’importe lequel ! Loin d’être un simple « amateur », il s’est rapidement fait un nom. Ses clichés, précis et percutants, ont été hissés en Une des magazines prestigieux comme Rolling Stone et People. Mais il n’a pas tardé à explorer d’autres horizons artistiques. Après des études en arts dramatiques à l’Université de Notre-Dame (Indiana, États-Unis), il s’est lancé dans le théâtre au sein de sa troupe universitaire.

Très vite, le cinéma l’a appelé. L’acting est un deuxième langage pour Austin, comme la musique pour Taylor. Le trentenaire, en quête de lumière et de reconnaissance, a alors décroché des rôles dans des productions hollywoodiennes honorables, notamment dans « Live by Night », un film réalisé par Ben Affleck, aux côtés de stars comme Zoe Saldana, Elle Fanning et Sienna Miller. Il a également joué dans des thrillers comme « I.T » (2016) et des comédies telles que « Braking for Whales » (2019), où il partage l’écran avec Tom Felton, connu pour son rôle de Drago Malefoy dans « Harry Potter ». Pour l’heure, il ne s’est cantonné qu’à des personnages de second plan et sa carrière n’a guère bougé depuis cinq ans.

Mais aussi un soutien indéfectible pour sa célèbre sœur

Vivre avec une star planétaire, qui cumule 26,1 milliards de streams sur Spotify et qui fait la Une de tous les journaux, ça ne doit pas être facile tous les jours. Pourtant, Taylor et Austin partagent une relation fusionnelle. Ils sont comme les deux doigts de la main. Bien loin de jalouser sa sœur, Austin est un fan de la première heure. D’ailleurs, il est toujours dans les backstages. Si dans le 7e art, il n’a pas eu la chance d’incarner de héros principal, il occupe un rôle central dans la vie de sa sœur.

Il reste en toile de fond, arborant la casquette de manager, d’assistant ou de producteur. En 2020, il a collaboré à la production du documentaire « Folklore: The Long Pond Studio Sessions », diffusé sur Disney+, qui offre une plongée intime dans l’univers de Taylor. Profondément dévoué, Austin a forgé les fondations de l’empire de sa sœur.

Même si Austin est le cadet, il n’hésite pas à défendre sa sœur quand elle en a besoin. C’était le cas en 2016, lorsqu’il a gentiment recadré Kanye West après qu’il ait tenu des propos misogynes envers Taylor. Il a également épaulé sa sœur dans son combat pour récupérer les droits de ses chansons, un enjeu de taille pour Taylor depuis l’imbroglio avec son ancien label, Big Machine Records. Il a même participé à la production de la vidéo de « I Bet You Think About Me », extrait de Red (Taylor’s Version), apportant sa touche personnelle à cet univers musical.

Austin Swift, au coeur des fantasmes de toutes les Swifties, est le frère de Taylor Swift, mais il est aussi son supporter numéro un. L’homme ténébreux ne se résume pas à ce statut de « frère de ». Il a aussi des talents qui méritent d’être vantés.