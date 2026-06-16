Shakira révèle pourquoi la Coupe du monde a changé sa vie bien au-delà de la musique

Léa Michel
Shakira, Burna Boy - Dai Dai (Official Video) / Youtube

Pour Shakira, la Coupe du monde de football est bien plus qu’une scène. Dans un entretien accordé au magazine People, la chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne a confié à quel point cet événement a façonné sa vie – et pas seulement sur le plan musical. Elle évoque un lien avec le football qui lui « semble incassable ».

Une histoire qui commence en musique

Le parcours de Shakira avec la Coupe du monde de football remonte à 2006, lorsqu’elle interprète « Hips Don’t Lie » aux côtés du chanteur et rappeur haïtien Wyclef Jean. C’est surtout en 2010, avec « Waka Waka (This Time for Africa) », qu’elle marque durablement l’histoire de la compétition. Elle revient ensuite en 2014 avec « La La La (Brazil 2014) », confirmant son statut d’artiste emblématique du tournoi. À chaque édition, Shakira associe son nom à une chanson devenue culte.

Une rencontre qui a tout changé

L’impact de la Coupe du monde de football sur sa vie dépasse largement la musique. C’est en effet lors de l’édition 2010 que Shakira a rencontré le père de ses enfants, l’ancien footballeur Gerard Piqué, alors en pleine compétition. De cette histoire sont nés ses deux fils, Milan, 13 ans, et Sasha, 11 ans. La chanteuse les surnomme d’ailleurs affectueusement ses « Waka kids ». « Je pense qu’ils sont nés grâce à cette chanson », confie-t-elle, ajoutant qu’ils représentent « la plus belle chose qui lui soit arrivée ».

 

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Un lien qu’elle qualifie de « destin »

Interrogée sur ce qui la pousse à revenir, encore et encore, vers la Coupe du monde de football, Shakira a répondu d’un seul mot : « Le destin ». Pour elle, chaque édition a quelque chose de « magique ». Elle se souvient même de 2014 où, enceinte de Sasha, elle avait été « démasquée » par ses fans, capables de deviner sa grossesse à l’écran. Autant de souvenirs qui ancrent un peu plus son attachement à l’événement.

Un rôle central au Mondial 2026

Cette année encore, Shakira occupe une place de choix. Elle s’est déjà produite aux côtés du chanteur et compositeur nigérian Burna Boy lors du match d’ouverture, pour interpréter « Dai Dai », la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Elle doit également entrer dans l’histoire en participant au tout premier spectacle de mi-temps d’une Coupe du monde de football, à l’occasion de la finale, en juillet, aux côtés de Madonna et du boy band sud-coréen BTS.

Entre tubes planétaires, rencontre déterminante et naissance de ses enfants, Shakira entretient ainsi avec la Coupe du monde de football un lien « hors du commun ». Plus qu’une simple scène, l’événement aura véritablement changé le cours de sa vie. Une histoire d’amour avec le football que la chanteuse, visiblement, n’est pas près d’oublier.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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