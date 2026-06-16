Supportrice du Brésil, Adriana Lima attire l’attention dans les tribunes

Fière de ses origines, la mannequin brésilienne Adriana Lima n’a pas manqué de soutenir le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Elle s’est rendue au stade pour encourager la Seleção, et son look de supportrice n’est pas passé inaperçu dans les tribunes.

Un look de supportrice revisité avec style

Pour l’occasion, Adriana Lima a misé sur une tenue simple. Elle portait le jersey jaune emblématique de l’équipe nationale brésilienne, qu’elle a habilement associé à une veste et un jean en denim, dans un esprit « total denim » très tendance. Une façon astucieuse de transformer une tenue de supportrice dite classique en véritable look mode, prouvant qu’il est possible de soutenir son équipe avec style.

Les cheveux plaqués en arrière, détail signature

Côté coiffure, Adriana Lima a opté pour des cheveux plaqués en arrière, coiffés de façon nette et lissée. Ce détail, devenu une tendance forte ces dernières saisons, apporte une touche sophistiquée et moderne à l’ensemble, contrastant avec le côté décontracté du jersey et du denim. Associé à un maquillage naturel, il confère à son allure une élégance épurée, fidèle à son image de mannequin.

Une supportrice passionnée

Au-delà du style, c’est surtout l’enthousiasme d’Adriana Lima qui a marqué les esprits. Visiblement émue de vivre ce moment, elle a partagé son excitation, évoquant une « chance unique ». Originaire du Brésil, elle n’a jamais caché son attachement à son pays, qu’elle représente fièrement à l’international. Sa présence dans les tribunes, pour soutenir la Seleção lors de cette compétition organisée aux États-Unis, illustre cette fierté nationale.

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Un mannequin au rayonnement international

Révélée il y a plus de vingt ans, Adriana Lima s’est imposée comme l’une des mannequins les plus célèbres de sa génération. Habituée des défilés et des campagnes internationales, elle est une ambassadrice naturelle de l’élégance brésilienne, jusque dans les gradins d’un stade.

Avec ce look de supportrice, Adriana Lima prouve ainsi qu’élégance et passion du football peuvent aller de pair. Entre jersey national, denim et coiffure léchée, elle a su attirer l’attention tout en affichant son soutien au Brésil. Une apparition qui, sans surprise, n’est pas passée inaperçue.