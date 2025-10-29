En robe satinée, Kate Hudson réinvente le glamour « à l’ancienne »

L’actrice et productrice américaine Kate Hudson a récemment ébloui le tapis rouge lors de la première mondiale du film « Song Sung Blue » au AFI FEST 2025. Pour l’occasion, elle a choisi une robe nuisette en satin de la collection printemps 2026 de Roksanda, alliant glamour old Hollywood et touche contemporaine.​

Un look glamour « à l’ancienne »

La robe longue, rouge ambre brillant, se distingue par ses drapés délicats et ses fronces latérales, mettant en valeur son dos. Kate a complété sa tenue par un sac pochette doré, des bagues imposantes et des boucles d’oreilles étoiles en or. Sa coiffure, réalisée par Marcus Francis, affichait de magnifiques vagues sculptées à la mode « finger waves », avec une raie latérale très marquée, rappelant l’âge d’or du cinéma hollywoodien.​

 

Une apparition marquante

Accompagnée dans le film de l’acteur australo-britannique Hugh Jackman, avec qui elle forme un couple dans l’histoire, Kate Hudson a brillé dans ce rôle qui pourrait relancer sa carrière, puisque « Song Sung Blue » raconte le destin de deux musiciens américains qui créent un groupe hommage à Neil Diamond. Leur débat et complicité authentique ont été encensés lors du festival, où l’émotion était palpable, surtout lors d’une interaction FaceTime entre les acteurs et l’auteur-compositeur-interprète américain Neil Diamond lui-même, empêché d’assister à la soirée.​

Avec cette robe satinée et cette esthétique finement travaillée, Kate Hudson a ainsi prouvé qu’elle pouvait réinventer avec élégance et modernité le glamour « à l’ancienne », captivant l’attention des médias et des fans, et posant comme une étoile incontestable du tapis rouge en 2025.

