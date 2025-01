Kate Middleton ne jure plus que par ce précieux accessoire depuis son cancer !

L’année 2024 n’a pas été tendre avec la princesse de Galles. Un an après avoir révélé son cancer au grand jour, Kate Middleton se relève doucement de cette bataille éprouvante. Désormais en rémission, elle doit se ménager. Mais elle ne compte pas rester cloîtrée à Adelaide Cottage où elle a battu en retraite au plus fort de ses traitements. Après une année hors de la vie médiatique, à jongler entre soins et repos, l’épouse du prince William entend rattraper le temps perdu et renouer avec les caméras. Lors de ses récentes apparitions, elle a été aperçue avec un accessoire inattendu, jamais arboré auparavant. Vous pensez certainement au foulard, voué à camoufler les zones dégarnies de la tête ? Raté.

Kate Middleton, en rémission : elle reprend ses fonctions royales

Il y a un an, Kate Middleton faisait le point sur son état de santé et annonçait souffrir d’un cancer. Une révélation tonitruante qui n’avait laissé personne insensible. En 2024, la princesse de Galles avait naturellement pris ses distances avec la vie royale pour se soigner, loin des regards indiscrets. Aujourd’hui, Kate est sur la voie de la guérison et commence enfin à voir le bout du calvaire.

Lors d’une visite à l’hôpital Royal Marsden, lieu symbolique où elle a reçu tous ses soins, elle a affirmé être en rémission. Une nouvelle réjouissante. Certes, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais c’est bon signe pour l’avenir. À peine remise de cette douloureuse épreuve, la duchesse de Cambridge réinvestit la scène royale et rompt officiellement son congé prolongé.

Le 27 janvier dernier, elle a assisté à la cérémonie de commémoration de l’Holocauste qui s’est tenue à Londres. Elle s’est d’ailleurs livrée à une scène touchante, où elle serre, dans ses bras, une rescapée des camps de l’horreur. Physiquement, la princesse n’a pas changé. La maladie lui a simplement volé quelques kilos et laissé une fatigue lisible. Pourtant, à l’issue d’une récente virée shopping, elle a acquis un nouvel accessoire qui fait beaucoup parler. Il ne s’agit pas d’un sac ou d’un bijou serti, mais d’un objet vraisemblablement prescrit sur ordonnance.

La princesse de Galles obligée de porter des lunettes ?

C’est un achat qui n’est pas passé inaperçu. Sous l’œil aguerri des paparazzis, la mère de George, Charlotte et Louis a été capturée lors d’une session shopping somme toute banale. À un détail près. Au lieu de faire des emplettes dans une boutique de vêtements luxueux, Kate Middleton s’est engouffrée chez Finlay and Co, des opticiens réputés de Londres. Elle n’est pas ressortie les mains vides. La femme du prince William, qui s’est toujours montrée les yeux nus, aurait acheté une paire de lunettes. Il ne s’agirait pas de modèles fumés, utilisés pour passer incognito, mais de lunettes de vue.

À la différence des chapeaux opulents et des sacs des grandes occasions (péchés mignons de la Reine Elisabeth), cet accessoire n’a pas vocation à être « décoratif » ou à « parfaire » une tenue solennelle. Selon l’association Cancer Research UK, mentionnée dans le média Hello, qui s’est aussi penché sur cette étrange acquisition, les lunettes peuvent devenir indispensables après un cancer.

Ce n’est pas un scoop, la chimiothérapie ou les immunothérapies s’accompagnent de leurs effets secondaires et ils s’étalent sur la durée. Parmi les plus connus : la sécheresse cutanée, les problèmes intimes, la perte d’appétit. Or, les spécialistes interrogés par Hello, précise que la vision peut aussi être affectée et se dégrader. Ces traitements lourds peuvent induire « une opacification du cristallin de l’œil (cataracte), une augmentation de la pression intraoculaire et des lésions du nerf optique ».

Vision légèrement floue, larmoiements, sécheresse oculaire et sensibilité à la lumière… autant de désagréments qui nécessitent des lunettes. Le couple royal n’a pas confirmé cette hypothèse, mais c’est la plus plausible.

Une maladie qui a transformé la vie de Kate

Le cancer laisse des traces physiques, qui se voient de l’extérieur, mais la maladie marque aussi le mental. Kate Middleton en a tiré une leçon importante : il faut profiter de chaque instant. En étant au plus bas de sa forme et en croisant la mort de près, la princesse de Galles a pris conscience de la valeur inestimable de la vie.

« Elle a de jeunes enfants et cela vous fait tout repenser : votre but et ce que vous voulez faire de votre vie. Elle a tiré un trait sur l’année écoulée et peut aller de l’avant », précise une source proche de la famille dans le média People

Cette période sombre, qui est désormais derrière elle, a aussi démontré la solidité du couple royal. Sa relation avec le prince William en est même ressortie grandie. Au lieu de les séparer comme c’est souvent le cas, la maladie a cristallisé leur union.

« Ils sont capables de s’exprimer comme ils ne l’auraient jamais fait auparavant. William doit se sentir tellement chanceux que Kate ait traversé cette épreuve qu’il veut parler de cet amour au monde entier. Cela montre l’intimité de ce voyage qu’ils partagent ensemble », a déclaré Ingrid Seward, experte royale à People

Kate Middleton, incarnation même de l’élégance et la gentillesse, inspire par sa résilience et son courage. Si la Reine Elisabeth arborait un sac neuf pour chaque occasion, peut-être que la princesse de Galles va en faire de même avec ses lunettes. Cet accessoire pourrait devenir sa nouvelle signature.