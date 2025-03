Cette photo de Margot Robbie en robe de mariée fait polémique

Quelques mois après avoir accouché de son premier enfant, Margot Robbie reprend du service devant les caméras. L’actrice chouchoute d’Hollywood, qui a prêté ses traits à la douce Barbie et à la déjantée Harley Quinn, s’illustre dans un tout autre registre. Hissée dans la peau de Catherine Earnshaw, héroïne phare de l’auteure Emily Brontë, elle se retrouve au cœur de l’adaptation des « Hauts du Hurlevent », prévue au cinéma pour début 2026. Un rôle dans lequel le public n’a pas l’habitude de la voir. Les premières photos du tournage dévoilent d’ailleurs une Margot Robbie plus solennelle, parée d’une robe de mariée voluptueuse bien loin de l’habit rose bonbon dans lequel elle a récemment brillé. Face à ce cliché pris à la volée, les internautes n’ont pas été tendres. L’actrice en a pris pour son grade.

Margot Robbie dans la peau de Catherine Earnshaw

Pour son nouveau rôle à l’écran, Margot Robbie troque les couettes bicolores et l’ensemble de baseball déchiré contre les costumes habillés et formels de l’époque géorgienne. L’actrice, qui n’a pas encore démontré toute l’étendue de son talent, diversifie sa filmographie en investissant le décor du film « Les Hauts de Hurlevent », inspiré du chef-d’œuvre de la littérature britannique d’Emily Brontë.

Le long métrage, signé Emerald Fennell, est en pleine préparation. Le tournage se tient au Royaume-Uni, dans le pittoresque comté du Yorkshire. Un lieu qui se prête particulièrement bien à l’ambiance de ce livre, entre vengeance et romance. Margot Robbie donne la réplique à Jacob Elordi, qui campe Heathcliff, l’un des anti-héros les plus passionnants du 6e art.

Pour restituer l’intrigue, ce roman gothique suit le destin tragique de Catherine Earnshaw et Heathcliff, un jeune garçon orphelin recueilli par le père de Catherine à Wuthering Heights. Dès l’enfance, une relation intense et fusionnelle se noue entre eux. Mais lorsque Catherine décide d’épouser Edgar Linton, un jeune homme riche et bien éduqué, Heathcliff, dévasté, quitte les Hauts de Hurlevent. Des années plus tard, il revient, transformé et à la tête d’une grande fortune, animé par un désir de vengeance.

L’héroïne principale, Catherine, contraste avec les personnages excentriques que Margot Robbie a longtemps défendus sous les projecteurs. Et ça dérange les internautes qui craignent qu’elle dénature l’identité de cette protagoniste torturée.

La robe de la discorde : pourquoi tant de haine ?

Pour l’heure, il est encore difficile de savoir si cette adaptation sera fidèle au récit originel ou s’il s’accordera quelques libertés narratives. Cependant, des images de tournage ont fuité et donnent un premier aperçu de l’actrice dans le rôle exigeant de Cathy. Sur ces photos, capturées sur le vif, entre deux prises, Margot Robbie porte une robe de mariée immaculée, dotée de manches bouffantes, d’un corset à basque et d’une jupe volumineuse sertie de paillettes. Un costume jugé incohérent avec l’époque dans laquelle se déploie l’histoire. « Pourquoi porte-t-elle une robe de mariée des années 80 ? », souligne un internaute.

Pour les puristes de la littérature anglaise, qui ont passé leur scolarité avec les sœurs Brontë et Charles Dickens, cette robe de mariée au style moderne est une aberration, une insulte au récit initial. Ça ne présage rien de bon pour la suite. Margot Robbie, elle aussi, ne semble pas faire l’unanimité auprès de ce public, incollable sur le roman.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PeopleStyle (@people_style)

Un choix de casting qui n’est pas au goût de tout le monde

Pour beaucoup d’internautes, Margot Robbie n’est pas le visage qui vient tout de suite à l’esprit à l’évocation de Cathy, une héroïne de 17 ans à la chevelure brune. Si certains ont hâte de découvrir l’actrice dans un univers différent, en opposition totale avec Barbie, d’autres s’indignent de ce choix de casting. « Je l’adore, mais elle n’est pas le bon choix pour jouer Cathy et le visuel ne correspond pas au livre ». « Attendez, c’est une version parodique non ?? Pourquoi Cathy, une adolescente brune et pâle ressemble à une mère californienne botoxée ?? ». « Catherine Earnshaw devrait avoir l’air jeune et envoûtante, une beauté cruelle avec les cheveux bruns et une peau pâle. Elle ne devrait pas ressembler à Barbie ou une princesse de Malibu ».

D’une plume acérée, les internautes pointent le manque de ressemblance entre Margot Robbie et Cathy. Alors qu’elle n’a que 34 ans, ils estiment qu’elle est trop vieille pour ce rôle. Pourtant dans le sens inverse, personne ne trouve jamais rien à redire. Les internautes estiment aussi qu’elle ne reflète pas les standards de beauté de l’an 1700. Selon leur dire, elle risque de décrédibiliser l’histoire.

Pour les internautes, Margot Robbie n’est pas l’actrice la plus pertinente dans l’étoffe de Cathy. Si, physiquement, elle n’est pas à la hauteur des attentes des fans de Brontë, elle pourra se rattraper à travers sa prestation. Il faudra attendre février 2026 pour se faire un véritable avis viable.