Shiloh, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, fait parler d’elle pour une raison inattendue

Discrète depuis l’enfance, Shiloh, fille d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, vient de surprendre tout le monde. À 19 ans, elle s’est illustrée dans un rôle inattendu : celui de chorégraphe. L’occasion ? Un dîner privé organisé à Los Angeles pour célébrer la collaboration entre la créatrice Isabel Marant et la plateforme Net-A-Porter.

Une apparition rare, un rôle clé

Si les apparitions publiques de Shiloh sont peu fréquentes, celle-ci n’est pas passée inaperçue. Lors de ce dîner intimiste organisé dans l’arrière-cour de l’Oliver House, une élégante demeure datant des années 1930, Shiloh Jolie a orchestré une performance chorégraphique captivante. Elle a conçu une danse interprétée par les danseurs Keoni Rose et Tako Suzuki, sur la chanson « Naïve » interprétée en live par la chanteuse Luella. Une création sensible, élégante, parfaitement en phase avec l’univers d’Isabel Marant.

Ce soir-là, Shiloh n’a pas seulement révélé un pan de son talent artistique. Elle a aussi affirmé une volonté de s’émanciper de son image d’enfant star. Et pour marquer cette nouvelle étape, elle a choisi de signer sa chorégraphie sous un nouveau prénom : Shi. Une identité artistique discrète, mais symbolique.

Une passion qui ne date pas d’hier

Ce n’est pas un secret pour les fans de danse : Shiloh est une élève assidue du Millennium Dance Complex à Los Angeles, un studio de renom où se forment de nombreux talents. Depuis plusieurs années, des vidéos de ses entraînements circulent ponctuellement sur les réseaux sociaux, montrant une jeune femme investie, à l’aise dans des chorégraphies urbaines et contemporaines. Dans une récente séquence virale, on la voyait danser sur APT de Rosé et un morceau de Bruno Mars, avec une aisance et une intensité remarquables.

Sa mère, Angelina Jolie, avait déjà évoqué cette passion dans une interview avec Jimmy Fallon, confiant que sa fille aimait « avant tout l’intimité » et n’était pas à l’aise avec l’exposition médiatique. Cette pudeur explique sans doute la rareté de ses apparitions, et rend celle-ci d’autant plus marquante.

Une évolution personnelle affirmée

Cette performance intervient quelques mois après une décision personnelle forte : en juillet 2024, Shiloh a officiellement supprimé le nom de son père de ses papiers d’identité, devenant ainsi « Shiloh Jolie ». Si la démarche n’a pas été commentée publiquement par l’intéressée, elle a naturellement suscité de nombreuses spéculations.

Au-delà de cet aspect médiatique, c’est la cohérence de son chemin qui frappe. En choisissant de signer simplement « Shi », Shiloh semble affirmer une forme de renaissance artistique, en toute sobriété. Une façon de se réapproprier son image, de tracer sa voie sans renier son héritage, mais sans en être prisonnière.

Une future chorégraphe en devenir ?

Ce premier projet semi-public laisse entrevoir un véritable potentiel. À seulement 19 ans, Shiloh semble maîtriser à la fois les codes de la scène, l’art de la mise en mouvement, et une certaine vision artistique. En mêlant élégance, musicalité et sens du rythme dans cette création, elle a su séduire un public exigeant, des professionnels du milieu de la mode et de la création, rassemblés autour d’Isabel Marant.

Si l’avenir nous dira si elle poursuit dans cette voie, un premier pas significatif a été franchi. Et dans une industrie où l’authenticité devient une valeur précieuse, Shiloh, ou plutôt Shi, pourrait bien incarner une nouvelle génération d’artistes, sensibles, discrets, et profondément libres.