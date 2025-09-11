À 40 ans, Scarlett Johansson enflamme la soirée avec une robe au dos dévoilé

À l’occasion de l’avant-première du film « Eleanor the Great » au Festival de Toronto, Scarlett Johansson a une fois de plus prouvé qu’elle maîtrisait à la perfection l’art de captiver. L’actrice, réalisatrice, scénariste et productrice a fait sensation dans une robe signée Valentino, à la fois élégante et infiniment raffinée.

Une silhouette romantique et épurée

Conçue par Alessandro Michele, la robe longue blanche drapée incarnait un minimalisme affirmé, sans paillettes ni effets spectaculaires. Épaules dénudées, lignes fluides et un dos dévoilé : Scarlett Johansson a opté pour une allure sobre, mais saisissante. Un glamour discret, mais parfaitement calibrée, qui tranche avec les créations plus maximalistes du créateur italien. Le look a été complété par des bijoux Messika, discrets mais lumineux, qui ont ajouté une touche d’éclat à l’ensemble sans voler la vedette à la tenue principale.

Une Scarlett dans sa « quiet era » ?

Depuis quelque temps, Scarlett Johansson semble adopter un style plus introspectif, romantique et épuré. Après un passage remarqué au Festival de Cannes avec une tenue dans le même esprit, elle continue à s’éloigner du glamour tape-à-l’œil pour embrasser une élégance plus douce et plus personnelle.

Ce tournant stylistique n’a pas manqué de séduire les fans et les observateurs de mode. Sur les réseaux sociaux, les commentaires saluent unanimement cette nouvelle direction : « C’est la Scarlett qu’on adore : élégante, mature, magnétique ».

Un retour remarqué sur tapis rouge

Pour Scarlett Johansson, cette apparition marque aussi un retour sous les projecteurs, dans un registre plus posé, mais tout aussi puissant. Et si sa robe a fait parler d’elle, c’est surtout la présence affirmée de Scarlett, tout en simplicité, qui a enflammé la soirée.

Avec ce choix mode, Scarlett Johansson confirme ainsi qu’elle traverse une nouvelle étape de sa carrière et de son style, empreinte de maturité et de sérénité. Plus qu’une robe, c’est une véritable déclaration d’élégance intemporelle qu’elle a offerte à Toronto.