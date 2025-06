Tatiana Weston-Webb, l’icône du surf de 29 ans

Elle défie les vagues avec grâce et puissance. À 29 ans, Tatiana Weston-Webb incarne bien plus qu’un palmarès sportif : elle est devenue un symbole d’engagement, de résilience et d’élégance dans l’univers du surf professionnel. Découvrez le parcours inspirant d’une athlète au sommet de son art.

Une surfeuse entre deux cultures

Née le 9 mai 1996 à Porto Alegre, au Brésil, Tatiana Weston-Webb a grandi à Kauai, Hawaï, où elle découvre très tôt la passion du surf. Fille d’une ancienne bodyboardeuse brésilienne et d’un père britannique amoureux de la mer, elle évolue dans un environnement où les vagues sont autant un terrain de jeu qu’un espace d’expression.

Elle commence alors à surfer à l’âge de 8 ans, suivant les traces de son frère aîné. Rapidement, son talent explose. Sa double culture, à la fois latino-américaine et insulaire, lui donne une identité singulière dans le monde du surf professionnel.

Une ascension fulgurante sur le circuit mondial

En 2015, Tatiana fait son entrée sur le Championship Tour de la World Surf League (WSL), l’élite du surf mondial. Dès sa première année, elle est élue Rookie of the Year, un titre qui confirme son potentiel exceptionnel. Depuis, elle enchaîne les performances de haut niveau :

Vans US Open of Surfing (2016)

Boost Mobile Margaret River Pro (2021)

MEO Rip Curl Pro Portugal et J-Bay Open (2022)

Ses victoires ne sont pas seulement sportives : elles sont aussi symboliques d’un surf féminin en pleine affirmation, de plus en plus médiatisé et reconnu pour son intensité technique.

Un choix de cœur : représenter le Brésil

En 2018, bien qu’elle ait toujours vécu à Hawaï, Tatiana décide de représenter le Brésil en compétition. Un choix fort, motivé par ses origines maternelles et son attachement à la culture brésilienne. Ce changement d’équipe nationale est accueilli avec enthousiasme au Brésil, qui voit en elle une ambassadrice du surf féminin et un modèle pour les jeunes sportives.

Ce choix la mène jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, où elle figure parmi les premières femmes à participer à l’épreuve de surf nouvellement intégrée au programme olympique. En 2024, à Paris, elle écrit l’histoire : Tatiana décroche la médaille d’argent, devenant la première Brésilienne à monter sur un podium olympique en surf.

Une pause salutaire pour sa santé mentale

En mars 2025, à la surprise générale, Tatiana annonce qu’elle se retire temporairement du circuit professionnel. La raison ? Préserver sa santé mentale et physique. Dans un communiqué publié par la WSL, elle explique avoir besoin de prendre du recul pour se recentrer et retrouver un équilibre personnel.

Ce geste courageux s’inscrit dans un mouvement plus large où les athlètes osent désormais parler ouvertement de leur bien-être psychologique. Tatiana devient, une fois de plus, une source d’inspiration – non plus seulement pour ses manœuvres dans les vagues, mais pour sa capacité à poser ses limites et à se choisir.

Un modèle d’engagement et d’authenticité

Au-delà des compétitions, Tatiana Weston-Webb milite pour une image plus saine et authentique du sport de haut niveau. Elle partage volontiers des moments de vie, ses entraînements, mais aussi ses moments de doute, ses victoires intérieures et ses routines de récupération.

Son profil est unique : une championne connectée à la nature, à ses racines et à son bien-être. Elle incarne un surf moderne, inclusif, à l’écoute du corps et de l’environnement. Tatiana Weston-Webb n’est pas seulement une championne de surf. Elle est une femme engagée, consciente de son influence, qui a su construire une carrière à son image : libre, puissante, nuancée.

À 29 ans, Tatiana Weston-Webb continue ansi d’inspirer une nouvelle génération d’athlètes pour qui la performance ne se résume plus aux podiums, mais inclut aussi le respect de soi, la santé mentale et la liberté de tracer son propre chemin.