« Qu’est-ce qu’elle fait là ? » : Taylor Swift critiquée pour avoir assisté au match des Knicks

Léa Michel
@taylorswift / Instagram

La présence de Taylor Swift au quatrième match de la finale NBA n’est pas passée inaperçue – et a même suscité quelques critiques. Si l’apparition de l’auteure-compositrice-interprète américaine a ravi de nombreux fans, une remarque d’une commentatrice, captée par un micro resté ouvert, a relancé un débat récurrent : Taylor Swift est-elle une véritable supportrice des Knicks ?.

Une présence très commentée

Le 10 juin, Taylor Swift assistait au Madison Square Garden au Game 4 de la finale, remporté par les New York Knicks face aux San Antonio Spurs (107-106). Elle était installée aux côtés de ses amies Este et Alana Haim, arborant un tee-shirt floqué « Stevie Knicks » – un jeu de mots en hommage à la chanteuse et auteure-compositrice américaine Stevie Nicks. Elle figurait parmi de nombreuses personnalités présentes, de l’acteur franco-américain Timothée Chalamet à l’acteur et humoriste américain Ben Stiller, en passant par la personnalité de la téléréalité, femme d’affaires et influenceuse américaine Kylie Jenner ou encore la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber.

 

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Une remarque captée par un micro

C’est une consultante radio des Knicks, Monica McNutt, qui a déclenché la polémique. Alors qu’elle évoquait, à l’antenne, la présence de Taylor Swift, elle a lâché, visiblement sans se savoir à l’antenne : « Elle n’est pas fan des Knicks, dégage de là ». La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, divisant les internautes et provoquant la colère des fans de Taylor Swift. Certains internautes ont même fait part de leurs commentaires : « Qu’est-ce qu’elle fait là ? ».

Des soutiens inattendus

Ses fans ont rapidement rappelé que Taylor Swift évoque son attachement aux Knicks depuis des années, et qu’elle possède notamment un ancien jersey du joueur Amar’e Stoudemire. Plus surprenant, c’est le fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy qui a pris sa défense, reprochant à la consultante de s’en prendre à Taylor Swift alors que de nombreuses autres célébrités étaient elles aussi présentes.

Des excuses et un débat plus large

Face à la polémique, Monica McNutt a fait son mea culpa dès le lendemain. Reconnaissant s’être « trompée », elle a admis ne pas avoir eu connaissance du passé de supportrice de Taylor Swift. Au-delà de l’anecdote, l’épisode illustre un phénomène récurrent : la suspicion qui entoure la présence des célébrités – et souvent des femmes – dans les enceintes sportives, régulièrement sommées de prouver qu’elles sont de « vraies » fans.

Présentée comme une intruse le temps d’une remarque, Taylor Swift aura finalement vu son statut de supportrice confirmé, jusque dans les excuses de sa détractrice. Une polémique vite retombée, qui en dit sans doute davantage sur le regard porté sur les célébrités dans les stades que sur la chanteuse elle-même.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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