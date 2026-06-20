Avec une tenue « effet déchiré », Kehlani fait sensation dans le désert

La chanteuse, auteure-compositrice et danseuse américaine Kehlani a partagé sur Instagram une série de clichés pris en plein désert, dans une tenue à l’« effet déchiré ». Un look qui a immédiatement séduit ses abonnés – la publication a déjà dépassé les 500 000 « j’aime ».

Une tenue « effet déchiré »

Au cœur de ce look, une esthétique volontairement « abîmée », faite d’ourlets effilochés et de bords bruts. Kehlani portait un haut court sans manches, dans un brun foncé, à l’encolure carrée, associé à une jupe assortie prolongée de longues bandes de tissu déchiquetées, façon lambeaux flottants. Un ensemble à l’allure de « tenue de survie » chic, un brin country, entre couture et univers post-apocalyptique.

Des accessoires dans le même esprit

Pour accompagner cette tenue, Kehlani a misé sur des accessoires assortis : de larges bracelets bruns, un collier statement d’inspiration tribale et de hautes bottes montantes en daim marron. Côté beauté, elle a opté pour des cheveux lâchés et un maquillage dans les tons bruns fumés, en écho parfait au décor. Autant de détails qui renforcent la cohérence de cet ensemble décliné dans une palette de tons terreux.

Un décor désertique

Le choix du lieu n’a rien d’anodin. Photographiée en plein désert, Kehlani a joué la carte de l’harmonie totale entre sa tenue et l’environnement, dans un camaïeu de bruns et de sable. « Les choses pourraient mal tourner si on accélère sur cette route… », a-t-elle écrit en légende, accentuant l’atmosphère mystérieuse et cinématographique de la série. En commentaire, ses fans n’ont pas tari d’éloges, saluant « une mise en scène aussi audacieuse que maîtrisée ».

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Une artiste au style affirmé

Cette publication confirme le goût de Kehlani pour les esthétiques fortes. Révélée sur la scène R&B et autrice de plusieurs albums salués, elle cultive une image libre et affirmée, aussi bien dans sa musique que dans ses choix vestimentaires. Ses apparitions témoignent d’un véritable sens de la mise en scène.

Avec cette tenue « effet déchiré » et son décor désertique, Kehlani signe ainsi une apparition à mi-chemin entre la mode et la performance artistique. En misant sur une esthétique brute et un univers cohérent, elle prouve une fois de plus qu’elle aime sortir des sentiers battus.