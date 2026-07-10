En tenue de plage, cette ancienne catcheuse affiche sa silhouette en vacances aux Bahamas

L’ancienne catcheuse canadienne Maryse Mizanin, figure emblématique de la WWE, a partagé sur Instagram des photos de ses vacances en famille aux Bahamas. Entre décor paradisiaque et look estival, elle a séduit ses abonnés.

Des vacances de rêve aux Bahamas

C’est dans un cadre idyllique que Maryse a posé ses valises. Elle s’est offert un séjour en famille aux Bahamas, et plus précisément sur un banc de sable de l’archipel d’Exuma. Un lieu qui l’a manifestement émerveillée. « Nous avons visité de nombreuses plages magnifiques à travers le monde, mais ce banc de sable à Exuma était quelque chose d’autre. L’eau était si claire qu’elle semblait irréelle », a-t-elle écrit, évoquant « l’un des plus beaux endroits » qu’elle ait jamais vus.

Un look estival et solaire

Dans ce décor de carte postale, Maryse Mizanin a opté pour une tenue de plage parfaitement adaptée à l’ambiance. Détendue et rayonnante, elle affiche un style estival tout en simplicité, en harmonie avec les eaux turquoise et le sable blanc qui l’entourent. Une parenthèse ensoleillée qu’elle partage avec ses proches, et qui respire la sérénité.

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Des fans conquis

Sans surprise, ces clichés n’ont pas tardé à faire réagir. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments. « Bahama mama », « Notre reine », pouvait-on lire parmi les nombreux messages admiratifs adressés à la catcheuse. De quoi confirmer la popularité intacte de Maryse Mizanin, même loin des rings.

Entre décor paradisiaque et bonheur familial, Maryse signe ainsi une parenthèse estivale aussi enviable que rayonnante. Originaire de Montréal, elle s’est notamment imposée comme la première « double championne des Divas », signant l’un des plus longs règnes de l’histoire de cette catégorie. Devenue également manager, elle partage la vie de son mari, le catcheur The Miz. Une carrière riche, qui a durablement marqué l’univers du catch.