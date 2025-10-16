En tenue légère à 44 ans, Adriana Lima fait sensation

Adriana Lima reste LA figure historique des défilés de la marque Victoria’s Secret, et sa présence au show 2025 à New York était l’une des plus attendues de toute la soirée. Après plus de 20 ans de carrière, son retour sur le podium est toujours vécu comme un véritable événement par les fans et l’industrie de la mode.​

Deux apparitions très remarquées

Pour cette édition 2025, la mannequin et actrice brésilienne Adriana Lima a réalisé deux passages sur le catwalk. C’est surtout sa seconde apparition, dans une tenue noire glamour – body chic, cuissardes et d’immenses ailes argentées – qui a suscité un engouement immédiat. Le public et les internautes ont encensé son charisme, sa prestance et son allure magnétique.​

Réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux

Dès sa sortie sur le podium, les commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux : « Iconique, sublime, légendaire ! », « Adriana Lima, tu es la définition même du mot ‘Ange’. », « Elle prouve que la mode n’a pas d’âge et n’a rien perdu de son aura ». Beaucoup de spectateurs soulignent qu’Adriana Lima a, une fois de plus, imposé un nouveau standard de glamour et de confiance.​

En résumé, Adriana Lima s’impose indéniablement comme l’un des moments forts et les plus mémorables du Victoria’s Secret Fashion Show 2025, prouvant qu’elle incarne à merveille la magie, l’audace et l’élégance de la marque.