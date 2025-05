Teri Hatcher, 60 ans, victime de bodyshaming

À Cannes, elle a illuminé le tapis rouge. Sauf que sur les réseaux sociaux, les jugements ont vite pris le pas sur l’élégance. L’actrice Teri Hatcher devient malgré elle le symbole d’un phénomène insidieux : le bodyshaming lié à l’âge.

Une actrice rayonnante, un accueil divisé

Lors de la montée des marches du 78ᵉ Festival de Cannes, Teri Hatcher a attiré tous les regards. Habillée d’une robe vert émeraude signée Elie Saab, fendue à la cuisse et au décolleté plongeant, elle incarnait le glamour hollywoodien. À ses côtés, les stars du film « The History of Sound » – Paul Mescal et Josh O’Connor. Sauf que ce n’est pas le film qui a véritablement retenu l’attention de certains internautes : c’est le visage de l’actrice.

Les commentaires acerbes, notamment sous la publication Instagram d’un média féminin, ne se sont pas fait attendre. « Méconnaissable », « chirurgie ratée », « elle a saccagé son visage » : autant de jugements portés sans nuance sur une femme dont le seul « tort » serait de ne plus correspondre à l’image que l’on s’était faite d’elle 20 ans plus tôt.

Derrière les critiques, le poison du sexisme et de l’âgisme

Ces réactions violentes relèvent d’un phénomène tristement banal : l’âgisme, cette discrimination liée à l’âge, qui touche tout particulièrement les femmes. Dans l’industrie du divertissement, où jeunesse et minceur sont encore érigées en normes absolues, vieillir sous les projecteurs devient un défi. Une femme qui refuse la chirurgie esthétique peut être jugée « négligée ». Une autre qui y a recours est taxée de « superficielle » ou « défigurée ». Une impasse injuste qui reflète le double standard auquel sont confrontées de nombreuses célébrités féminines.

Le cas de Teri Hatcher illustre ce paradoxe cruel : tout changement devient un motif de commentaire, de suspicion, voire de rejet. Ce contrôle social permanent sur l’apparence des femmes est non seulement injuste, il est également profondément sexiste.

Le droit de vieillir comme on l’entend

Face à ces polémiques, une vérité essentielle mérite d’être rappelée : chaque femme a le droit de vieillir selon ses propres choix. Avec ou sans chirurgie. Avec ou sans maquillage. Ce droit à disposer de son corps et de son apparence est fondamental.

Teri Hatcher n’a imposé aucun modèle. Elle a simplement choisi d’être présente, belle à sa manière, fidèle à elle-même. Cela ne regarde qu’elle. Qu’elle ait modifié son apparence ou non ne justifie en rien les commentaires hostiles. On oublie trop souvent que la célébrité ne déshumanise pas. Derrière chaque image publique, il y a une personne réelle, avec une histoire, une sensibilité, une dignité.

Une carrière marquante et une présence toujours forte

Révélée dans les années 1990 dans « Lois & Clark », puis adulée dans le rôle de Susan Mayer dans « Desperate Housewives », Teri Hatcher a marqué toute une génération. Si elle se fait aujourd’hui plus discrète, elle n’a jamais cessé de travailler : films de Noël, séries, projets engagés… Elle mène sa carrière à son rythme, loin du besoin constant de briller ou de plaire.

Sa présence à Cannes ne relevait pas d’un coup de communication, mais d’une réelle envie de cinéma, de partage, de représentation. Et elle était, de l’avis de nombreux observateurs, solaire et souriante. Autant d’éloges éclipsés par la violence de quelques tweets.

Le miroir d’une société encore trop dure avec les femmes

Ce que cette affaire révèle, en fin de compte, c’est notre rapport collectif à l’image des femmes. Pourquoi tant d’acharnement sur le visage d’une actrice de 60 ans ? Pourquoi cette incapacité à accepter que le temps passe, que les corps changent, que oui chaque personne se transforme à son propre rythme ?

Teri Hatcher devient malgré elle une figure emblématique de cette pression sociale qui pèse sur les femmes dès qu’elles sortent des standards. Elle nous rappelle aussi que résister à ces diktats, c’est déjà une forme de courage. Loin des polémiques, il est temps de rappeler l’essentiel : chaque personne a le droit d’avoir recours à la chirurgie esthétique ou de la refuser. Ce droit, les femmes doivent pouvoir l’exercer sans se justifier, sans être moquées, sans être suspectées d’avoir « trop fait » ou « pas assez ».

Ce que Teri Hatcher incarne aujourd’hui, c’est finalement une liberté que beaucoup veulent encore brider. En la défendant, on défend plus qu’une actrice : on défend la liberté des femmes à disposer de leur image, à tout âge.