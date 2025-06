Tyra Banks surprend tous les esprits avec une « transformation » : un look un brin déroutant, immortalisé récemment lors des Fashion L.A. Awards et à Paris. Les internautes, divisés, n’ont pas hésité à exprimer leurs opinions…

Une apparition remarquée à Los Angeles

Lors de la cérémonie des Fashion L.A. Awards 2025, Tyra Banks s’est présentée dans un look résolument audacieux : des sourcils nettement plus épais, un smoky eye argenté intense, un blush chaud sculptant ses pommettes et une délicate nuance de rose pâle sur les lèvres. Elle portait un long manteau marron foncé ceinturé à la taille, dans lequel elle a réceptionné son Fashion Icon Award.

View this post on Instagram A post shared by Tyra Banks (@tyrabanks)

Les internautes évoquent chirurgie et tendances

Tyra Banks a bâti sa carrière sur l’apparence, mannequin Victoria’s Secret et dans l’émission America’s Next Top Model, où elle a démocratisé le concept de smize (sourire avec les yeux). Son apparition lors de la Fashion Week de Paris, au show Balenciaga automne-hiver 2025, a enfoncé le clou : Tyra a resurgi avec des sourcils décolorés et ce look a suscité de nombreux commentaires comme « Qu’est-ce qu’elle a fait ? On ne la reconnaît même plus ».

Les fans ont réagi en masse : « Trop belle ❤️ », « J’adore tes cheveux ! ». D’autres se sont montrés plus réservés : « Ses sourcils sont beaucoup trop foncés, ce n’est pas élégant ». Certains ont mis en cause des interventions esthétiques, d’autres reviennent sur la mode des sourcils décolorés avec des critiques pointant une chirurgie ratée ou un usage excessif de la colle/lifting du visage. D’autres soulignent l’effet « peau tendue » et l’aspect « AI » (intelligence artificielle), suggérant une transformation trop détachée de leur image habituelle.

Pourquoi cette transformation ?

Aucune déclaration officielle de Tyra n’explique les raisons précises de ce relooking. Toutefois, plusieurs hypothèses se dégagent :

Une stratégie consciente : Tyra pourrait choisir un look pour marquer les esprits ou lancer une nouvelle phase artistique.

Un effet de mode : les sourcils décolorés et le maquillage argenté sont très en vogue, notamment dans les présentations avant-gardistes de grandes maisons comme Balenciaga.

Une maladresse professionnelle ? Certains critiques évoquent un choix de stylisme ou maquillage raté.

Ironie de l’histoire : quelques semaines plus tard, Tyra est réapparue sur un plateau télé dans un style plus classique, qui a recueilli des retours très positifs sur son professionnalisme et son naturel. La transformation de Tyra Banks à 51 ans divise ainsi autant qu’elle intrigue : entre audace créative et irritation esthétique, elle symbolise la tension entre la quête de renouveau et l’attachement à l’image construite. Que son nouveau visage signifie une nouvelle page artistique ou une simple expérimentation de mode, Tyra reste au centre de l’attention… et cela ne devrait pas s’arrêter là.