Sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2025, l’acteur Pedro Pascal a fait sensation en apparaissant au bras de sa sœur, Lux. Leur complicité sincère, marquée par des gestes tendres et des regards chaleureux, a touché le public bien au-delà des apparences.

« C’est ma sœur ! » : un cri du cœur et de fierté

Pedro Pascal, l’un des acteurs les plus populaires de sa génération, est apparu à Cannes au bras de sa sœur, Lux Pascal. Plus qu’une simple apparition médiatique, leur présence complice a offert un moment d’humanité et de bienveillance salué par les spectateurs comme par les internautes. Vêtus avec élégance, Pedro en costume noir sobre, Lux dans une robe raffinée et structurée, les deux artistes ont illuminé la montée des marches.

Un moment précis a particulièrement ému : alors que Lux montait seule les marches, Pedro Pascal, resté sur le côté, a sorti son téléphone pour la filmer, le sourire aux lèvres. « C’est ma sœur ! », lance-t-il avec un enthousiasme contagieux. Son visage trahit une fierté immense, un soutien indéfectible. La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où elle a été saluée pour sa sincérité.

La comédienne Emma Stone, présente à ses côtés, semble elle aussi sous le charme de la jeune actrice chilienne. Le trio, Pedro, Lux et Emma, a ensuite posé ensemble, symbolisant une forme d’inclusivité simple, incarnée, loin des slogans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bustle (@bustle)

Une famille qui inspire

La relation entre Pedro Pascal, 50 ans, et sa sœur cadette, Lux, 31 ans, est régulièrement citée en exemple par leurs admirateurs. Sur les réseaux sociaux, les commentaires élogieux ont afflué : « cette famille est sublime », « Pedro est le grand frère rêvé, protecteur, fier, affectueux ».

Certains internautes ont même qualifié l’acteur de « green flag ultime », une expression qui désigne un comportement sain, positif et bienveillant. À l’ère où les modèles masculins sont parfois questionnés, Pedro Pascal incarne, aux yeux de beaucoup, une masculinité douce, rassurante, et ouverte.

Lux Pascal : actrice, militante, et figure montante

Lux Pascal, actrice et militante LGBTQ+, mène également une carrière artistique en pleine ascension. Elle a récemment été saluée pour sa participation au très attendu « Gladiator II », confirmant sa place dans l’industrie cinématographique internationale.

Engagée en faveur de la visibilité des personnes transgenres, elle utilise sa notoriété croissante pour défendre l’inclusion, sans jamais se réduire à une seule étiquette. Dans ses prises de parole comme dans ses choix de rôles, elle incarne une génération de talents qui refusent les cases et affirment leur pluralité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lux Pascal (@luxpascal_)

Cannes, entre glamour et engagement

La venue du duo Pedro Pascal à Cannes ne s’arrêtait pas au simple tapis rouge. Il est venu présenter « Eddington », un film réalisé par Ari Aster, en compétition officielle. Ce long-métrage, qui réunit Joaquin Phoenix, Emma Stone et Pedro Pascal, explore les fractures de l’Amérique contemporaine dans un monde post-COVID. Une œuvre ambitieuse, sociale, qui correspond bien au goût de l’acteur pour les rôles complexes et engagés.

C’est toutefois peut-être hors de l’écran que Pedro Pascal a offert l’une de ses plus belles performances : celle d’un frère aimant, présent, et profondément respectueux de l’identité de sa sœur.

Quand l’amour familial devient un message d’espoir

Leur passage à Cannes restera dans les mémoires, non seulement pour leur élégance mais surtout pour la sincérité du lien qu’ils incarnent. À travers leur complicité, Pedro et Lux Pascal ont transmis un message simple, mais puissant : celui d’un amour inconditionnel, sans jugement, fondé sur la fierté et le respect de l’identité de l’autre.

Un message nécessaire, dans un monde où la visibilité des personnes trans demeure encore trop souvent mise à l’épreuve. En s’affichant avec naturel et tendresse, les Pascal rappellent que la famille peut être un refuge, et que la fierté ne devrait jamais être à sens unique.