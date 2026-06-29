« Réfléchissez avant d’écrire » : l’épouse d’un joueur NFL dénonce les commentaires haineux

Derrière chaque sportif se cachent des proches qui, eux aussi, lisent les commentaires. C’est le message qu’a tenu à faire passer Mindy Armstead, psychiatre et épouse du joueur de football américain (NFL) Arik Armstead. Dans un entretien pour le média People, elle a dénoncé les commentaires haineux que reçoivent les joueurs et leurs familles, en appelant à davantage d’humanité. Son mot d’ordre : « Réfléchissez avant d’écrire ».

Un appel à l’empathie

Pour Mindy Armstead, le constat est sans appel. « J’aimerais que les gens réalisent que ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux ne représente que 1 % de qui sont ces hommes », explique-t-elle. Elle rappelle une évidence trop souvent oubliée : derrière les joueurs se trouvent « des êtres humains, avec des familles qui lisent aussi ces messages… des enfants qui pourraient les lire ». Un plaidoyer pour que chaque personne mesure la portée de ses mots avant de les publier.

Des commentaires de plus en plus agressifs

L’épouse du joueur de football américain Arik Armstead observe par ailleurs une dégradation inquiétante. Selon elle, les commentaires sont devenus « beaucoup plus agressifs ces dernières années », un phénomène qu’elle relie notamment à l’essor des paris sportifs. « Cela peut gâcher leur journée, et leurs proches les lisent aussi », souligne-t-elle, invitant le public à voir les joueurs « comme des humains, et non comme de simples personnages plus grands que nature ». « Croyez-moi, ils font de leur mieux », insiste-t-elle.

Un engagement pour la santé mentale

Ce combat, Mindy Armstead le mène aussi sur le plan professionnel. Psychiatre, elle s’est donné pour mission de briser les tabous autour de la santé mentale, en particulier chez les sportifs. Une cause qui résonne avec son expérience personnelle, à la croisée de son métier et de sa vie de famille. À travers sa parole, elle entend faire reculer la stigmatisation qui entoure encore ces sujets, et rappeler que les athlètes ne sont pas à l’abri de la souffrance psychologique.

Une histoire née sur les réseaux sociaux

Mère de plusieurs enfants, elle partage la vie de son mari depuis une dizaine d’années. Leur histoire a justement débuté sur les réseaux sociaux, avant de se transformer en couple à distance, puis en mariage. Un parcours qui donne d’autant plus de poids à son appel à un usage plus bienveillant de ces plateformes.

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À travers ce témoignage, Mindy Armstead rappelle ainsi une vérité essentielle : derrière les écrans, il y a des êtres humains. En appelant à plus d’empathie et de retenue, elle invite chaque personne à réfléchir à l’impact de ses mots. Un message universel, qui dépasse largement le cadre du sport.