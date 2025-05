En robe moulante, Kylie Jenner enflamme la toile

Kylie Jenner a une nouvelle fois démontré son pouvoir d’influence le 8 mai 2025, sur le tapis rouge du 70e gala des David di Donatello, l’équivalent italien des Oscars.

Un look noir glamour et maîtrisé

À Rome, dans le cadre somptueux du 70e gala des David di Donatello, la fondatrice de Kylie Cosmetics a captivé l’attention dans une robe noire Schiaparelli ultra-moulante, à la fois sculpturale et glamour. Une apparition rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, alimentée par une série de photos postées par Kylie elle-même sur Instagram.

La robe, d’un noir profond et à la texture légèrement en relief, épouse parfaitement la silhouette de Kylie Jenner. Le décolleté plongeant, équilibré par une coupe structurée, souligne un style affirmé. Les accessoires, quant à eux, ont été choisis avec subtilité : des boucles d’oreilles dorées XXL en forme de main sculpté, évoquant un écho artistique à l’univers du cinéma italien et de la haute couture romaine.

Avec les cheveux plaqués en chignon bas et un maquillage nude lumineux, la benjamine du clan Kardashian-Jenner a laissé toute la place à l’élégance du vêtement, prouvant une fois encore que le glamour peut se conjuguer avec une certaine retenue.

Une présence remarquée sur Instagram

Quelques heures après la cérémonie, Kylie Jenner a partagé plusieurs clichés de son look sur son compte Instagram, déclenchant une vague de réactions : plus de 5 millions de likes en moins de 24 heures, et des commentaires élogieux saluant sa prestance, sa tenue et son choix stylistique. Beaucoup soulignent la manière dont elle parvient à incarner le luxe moderne, entre glamour affiché fièrement et sophistication contemporaine.

L’empreinte de Kylie : entre mode, influence et stratégie

Cette apparition à Rome n’est pas anodine. Kylie Jenner soigne minutieusement ses interventions publiques, particulièrement lorsqu’elles s’inscrivent dans un contexte culturel aussi fort que les David di Donatello, qui célèbrent chaque année l’excellence du cinéma italien. En s’affichant à un tel événement, elle poursuit sa transition d’icône beauté à figure de la mode globale.

Son look a d’ailleurs été commenté par plusieurs comptes spécialisés en fashion analysis, saluant un virage stylistique plus sculptural, en phase avec une mode plus architecturale et artistique.

Kylie Jenner continue ainsi de maîtriser à la perfection l’art de faire parler d’elle sans dire un mot. À Rome, sur le tapis rouge du gala des David di Donatello, elle n’a pas seulement porté une robe : elle a affirmé une vision du glamour résolument moderne. Et sur Instagram, son influence reste incontestable, confirmant que chaque apparition de la star est à la fois un événement de mode… et un phénomène de société.