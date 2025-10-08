Zendaya en blazer court ultra glamour : le look qui a fait chavirer la Fashion Week

Fabienne Ba.
@zendaya/Instagram

L’actrice et productrice américaine Zendaya a une fois de plus bouleversé la Fashion Week avec un look ultra-glamour. Aperçue au défilé Louis Vuitton, elle a captivé l’audience par son apparence pointue et moderne, renouvelant les tendances avec un blazer court métallique porté comme une robe qui fera date.

Un blazer court argenté qui brille sur le podium

Pour l’événement, Zendaya a choisi un blazer court métallique porté comme une robe, donnant l’illusion d’une mini-jupe et associé à des escarpins assortis. Cette tenue, à la fois audacieuse et sophistiquée, lui confère une allure puissante et chic, élégante et épurée, marquant une nouvelle étape dans sa saga fashion.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Un sens inné du contraste et de l’audace

Habituée à naviguer entre tendances avant-gardistes et références vintage, Zendaya compose ici un look mi-hivernal mi-futuriste, complété d’une mise en beauté lumineuse. Sa présence rayonnante impose une mode affirmée qui tranche avec les codes déjà vus sur les podiums, inspirant admiration et émulation chez ses pairs.

Zendaya, la muse de la Génération Z

Ce dernier coup d’éclat renforce sa réputation de muse transgénérationnelle : après avoir modulé l’armure Mugler, le style Barbarella et les robes graphiques, Zendaya fait du classicisme une forme de modernité. Les réseaux sociaux saluent unanimement ce look : « éblouissante », « impressionnante », « historique ».

L’actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine Zendaya prouve ainsi que la mode peut être à la fois audacieuse et élégante, incarnant le glamour du futur et l’inspiration pour toute une génération.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Matthew McConaughey partage l’astuce inattendue qui fait durer son couple depuis 12 ans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Matthew McConaughey partage l’astuce inattendue qui fait durer son couple depuis 12 ans

L'acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain Matthew McConaughey surprend en révélant le secret inattendu à la...

Jennifer Aniston se confie sur sa perte de cheveux

Jennifer Aniston, souvent associée à l’image de la chevelure "parfaite" a récemment surpris en révélant un sujet bien...

Mariam Mohamed, la première Émiratie à bousculer Miss Universe

À 26 ans, Mariam Mohamed entre dans l’histoire : elle devient la première femme émiratie à représenter les...

Demi Lovato sans pantalon dans les rues de Paris, son look fait réagir !

Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Demi Lovato a récemment défié les codes de l’automne...

« C’est dégoûtant » : la photo d’une idole coréenne fait polémique

À l’occasion de son anniversaire, la chanteuse coréenne Kwon Eunbi a récemment organisé un fanmeeting pour remercier son...

À 43 ans, Britney Spears enflamme la toile en robe rouge

Britney Spears a dernièrement de nouveau captivé ses fans sur Instagram avec une publication à la fois glamour...