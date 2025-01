Qui est la fille d’Elon Musk de 21 ans, née homme, qui a coupé les ponts avec lui ?

À 21 ans, Vivian Jenna Wilson est devenue malgré elle une figure emblématique de la résistance contre le conservatisme américain. Fille aînée d’Elon Musk, elle a fait les gros titres en 2022 lorsqu’elle a officiellement changé de nom et de genre, coupant les ponts avec son célèbre père qu’elle juge transphobe.

Une transition qui marque une rupture

Vivian Jenna Wilson, née en 2004, est la sœur jumelle de Griffin, issus du premier mariage d’Elon Musk avec l’autrice canadienne Justine Wilson. À l’âge de 16 ans, Vivian Jenna entreprend une transition de genre, une décision qui aura un impact profond sur sa relation avec son père. En 2022, à 18 ans, elle officialise cette transition en changeant légalement de nom. Elle choisit alors le nom de famille de sa mère, « Wilson », symbolisant une rupture claire avec son père Elon Musk.

Devant le tribunal, elle justifie sa démarche par des raisons liées à son « identité de genre » et déclare aussi ne plus vouloir être associée à son père biologique sous quelque forme que ce soit. Elon Musk, propriétaire de Tesla, SpaceX et X (ex-Twitter), a affirmé lors d’un entretien avec le psychologue Jordan Peterson, diffusé le 22 juillet 2024, que « son fils était mort » depuis sa transition de genre.

Un conflit familial devenu public

La relation entre Vivian Jenna et son père s’est considérablement détériorée depuis sa transition. Suite à l’élection de Donald Trump en novembre 2024, Vivian Jenna a même annoncé son intention de quitter les États-Unis, déclarant : « Je ne vois pas mon avenir aux États-Unis ». La trajectoire de Vivian Jenna Wilson illustre à la fois les enjeux profondément personnels et sociétaux liés à l’identité de genre et les dynamiques complexes des relations familiales.

En choisissant d’embrasser son identité et de rompre publiquement avec son père, elle a non seulement affirmé son individualité, mais aussi symbolisé une quête d’indépendance et de respect de soi. En quelques semaines, Vivian Jenna Wilson est ainsi devenue une icône de l’Amérique anti-Trump. Son parcours personnel et sa lutte pour l’acceptation de son identité de genre en ont fait un symbole pour de nombreuses personnes transgenres.

L’avenir de Vivian Jenna Wilson

Pour beaucoup, l’histoire de Vivian Jenna Wilson est un rappel poignant que même dans des familles privilégiées, l’acceptation et le respect de l’identité de chaque personne ne sont pas toujours une évidence. Cela soulève également des questions plus larges sur la responsabilité des parents à être des alliés pour leurs enfants, quelle que soit leur identité. Aujourd’hui, Vivian Jenna Wilson semble concentrée sur la construction de sa propre vie, loin de son père.

Vivian Jenna Wilson est bien plus que « la fille d’Elon Musk ». Elle est une jeune femme qui affirme son droit à l’autonomie et à l’authenticité. Par son parcours, elle incarne le courage de vivre en accord avec soi-même malgré les obstacles.