Krótkie włosy to często rewolucja. Wyzwalająca, asertywna, zaskakująco kobieca: ta fryzura oferuje znacznie szerszy wachlarz możliwości, niż można by przypuszczać.

Krótkie fryzury dla kobiet dodają im prawdziwej osobowości i nowoczesności, której dłuższe fryzury czasami mają problem dorównać.

Koniec z niekończącym się porannym suszeniem włosów: stylizacja zajmuje tylko kilka minut.

Wspólnie przeanalizujemy modne cięcia, techniki stylizacji, sprytne dodatki i koloryzacje, które podkreślają piękno krótkich włosów.

Najpiękniejsze krótkie fryzury dla kobiet: nasza modowa selekcja

Obecnie dominują cztery style, z których każdy ma swój własny, niepowtarzalny charakter.

Chłopięca fryzura , krótka i odważna, z możliwą grzywką, oferuje androgyniczny wygląd, który jest łatwy w utrzymaniu: wystarczy odrobina wosku, aby go okiełznać. Michelle Williams i Miley Cyrus uczyniły z tego swój charakterystyczny styl.

Odświeżona fryzura pixie urzeka naturalnym, falowanym i potarganym efektem, szczególnie dobrze sprawdzającym się w przypadku cienkich włosów , dodając im objętości. Teksturowana i lekko nieustrukturyzowana, ucieleśnia nowoczesny, swobodny styl.

Jennifer Lawrence i Anne Hathaway uosabiały ten styl z dużym charakterem.

Z kolei krótkie włosy kipią dynamiką. Nie ma potrzeby codziennego suszenia: wystarczy pianka dodająca objętości i lakier wykończeniowy.

Wreszcie, niesforny bob gra kontrastem między objętością na czubku głowy, uniesionym karkiem i widocznymi długościami z przodu. Okrągła szczotka i suszarka do włosów robią ogromną różnicę podczas stylizacji.

Asymetryczne krótkie cięcia, zaokrąglone boby, podcięcia: style, które wracają do łask

Asymetryczne cięcie opiera się na kontraście: jedna strona dłuższa, druga krótsza, zabawa fakturami pomiędzy gładkimi i kręconymi.

Scarlett Johansson i Úrsula Corberó, znana z roli Rio w filmie Dom z papieru , obie nosiły to odważne cięcie z niepokojącą łatwością.

Zaokrąglony bob pozostaje ponadczasowym klasykiem. Wyrafinowany i elegancki, pasuje do różnych kształtów twarzy dzięki warstwowemu karkowi i skośnemu przodowi. Naturalne refleksy dodają głębi.

Victoria Beckham spopularyzowała tę fryzurę w latach 2000. i nadal podoba się ona kobietom w każdym wieku.

Undercut przeznaczony jest do bardzo grubych włosów. Wygolony kark nad uszami, dłuższa góra: to graficzne i wyraziste cięcie zapewnia natychmiastowe poczucie lekkości.

Pozwala również na wiele wariantów fryzury na czubku głowy, co sprawia, że jest zaskakująco wszechstronną opcją.

Jak stylizować krótkie włosy na co dzień?

Suszenie suszarką pozostaje najskuteczniejszą techniką. Na lekko wilgotne włosy nawiń pasma na rozgrzaną szczotkę i pociągnij je ku górze, aby uzyskać objętość. Efekt utrzymuje się jeszcze dłużej przy fryzurze warstwowej.

Charlene z Monako doskonale uosabia gładką , zaczesaną na bok fryzurę z nutą ruchu, podczas gdy Sophie Davant preferuje gęstszą wersję z delikatnymi falami.

Spray z solą morską jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o natychmiastowy efekt falowania . Zapewnia objętość i teksturę w kilka sekund, idealny dla naturalnie falowanych włosów.

Spray teksturyzujący i zwiększający objętość Cut by Fred's Vegan Surf Mist kosztuje 25 euro: to rozsądna inwestycja, jeśli zależy Ci na olśniewającym efekcie.

Lakier do włosów nałożony bezpośrednio na cebulki włosów ruchem nadgarstka unosi skórę głowy i tworzy iluzję zwiększonej objętości. Prosty, szybki i skuteczny.

Fryzury z dodatkami do upiększania krótkich włosów

Wbrew powszechnemu przekonaniu, akcesoria do włosów naprawdę błyszczą na krótkich włosach.

Opaski na głowę, opaski do włosów i opaski na głowę dopasowują się do wszystkich faktur i kolorów, niezależnie od tego, czy jesteś brunetką, blondynką czy rudą, masz cienkie czy grube włosy.

Spinki i wsuwki do włosów otwierają przed Tobą nieoczekiwany wachlarz możliwości:

Noszenie spinek po jednej stronie głowy jest teraz bardzo modne.

Spinki krokodylkowe, które zapewniają lepsze trzymanie krótkich włosów.

Cienkie, ale widoczne szpilki do przytrzymywania loków lub fal za jednym uchem

Materiałowa wstążka zawiązana z tyłu, wraz z lekko przesuniętą częścią , tworzy wyrafinowany, nieskrępowany look. Rachel McAdams udowodniła na czerwonym dywanie, że prosta, dobrze umieszczona spinka może odmienić blond fryzurę.

Cristina Cordula, prezenterka programu Les Reines du Shopping , przypomina, że biżuteria, zwłaszcza kolczyki, a także makijaż to również cenne elementy pomagające w feminizacji chłopięcej fryzury.

Fryzury półupięte, efekt połysku, fale: potargane, nieułożone fryzury, które warto wybrać

Wysoko upięta fryzura w stylu lat 60. z lekko podwiniętymi końcami zapewnia natychmiastowy efekt vintage, uzyskany dzięki suszeniu suszarką.

Z kolei elegancki, kwadratowy krój, utrzymywany na miejscu przez widoczne, symetrycznie ułożone szpile, tworzy graficzny i wyrafinowany wygląd.

Efekt połysku lub wilgoci , uzyskany za pomocą żelu, wosku lub lakieru satynowego o błyszczącym efekcie, nadaje pewny siebie i olśniewający wygląd.

Eve Gilles i Cara Delevingne znakomicie wykorzystały tę fryzurę. Należy jednak pamiętać, że na cienkich włosach taka fryzura może bardziej uwydatnić skórę głowy.

Naturalne, faliste włosy symbolizują lekkość codziennego życia: Isabelle Huppert jest uosobieniem tego.

Rihanna z kolei podkreśla wyraziste loki, nadając im ultra-glamourny, pewny siebie wygląd. Sharon Stone preferuje potargane, miękkie fale , bardziej dzikie i zmysłowe.

Kolor włosów i pasemka dla krótkich włosów damskich

Krótkie włosy stanowią idealne pole do popisu dla kolorów.

Pastelowe refleksy w kolorze różowym, fioletowym lub niebieskim to ciekawa i nietrwała opcja: stopniowo bledną po każdym myciu, dzięki czemu możesz eksperymentować bez zobowiązań.

Prawdziwa zaleta dla tych, którzy lubią regularnie zmieniać otoczenie.

W przypadku włosów, które zaczynają siwieć, stopniowe rozjaśnianie ich koloru okazuje się niezwykle skuteczną strategią: siwe włosy stają się o wiele mniej widoczne na jasnym podłożu.

Wybór pomiędzy ciepłymi i chłodnymi tonami zależy przede wszystkim od indywidualnego odcienia skóry.

Naturalne zaokrąglenie pozostaje najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem pozwalającym dodać głębi i wymiaru, szczególnie w przypadku zaokrąglonych włosów.

I pamiętajmy: przy bardzo krótkim strzyżeniu: od 1 do 3 centymetrów: odrosty koloru można kontrolować z precyzją, na jaką nie zawsze pozwalają dłuższe strzyżenia.