Po ukazaniu się nagrania jej tańca aktorka Ester Expósito potępiła mizoginistyczne osądy.

Hiszpańska aktorka Ester Expósito, schwytana przez falę krytyki po koncercie, postanowiła odpowiedzieć. Zamiast się usprawiedliwiać, odwróciła sytuację, potępiając seksizm w internecie i toksyczność niektórych internautów. Jej jasne oświadczenie zyskało znaczne poparcie.

Filmik, który stał się viralem

Wszystko zaczęło się od przebojowego koncertu Bad Bunny na madryckim stadionie Metropolitano. Ester Expósito siedziała w „La Casita”, ultraekskluzywnej strefie VIP, którą portorykański piosenkarz przygotowuje na swoje występy. Krótki film, na którym tańczyła kilka kroków tego wieczoru, szybko stał się viralem. Podczas gdy wielu internautów chwaliło ten moment, inni zamieszczali liczne niestosowne komentarze, atakując zarówno jej obecność w tym niezwykle pożądanym miejscu, jak i jej „charakter”. Zwykły wieczór ze znajomymi przerodził się w cyfrową kontrowersję.

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Wyjaśnienie aktorki

Podczas niedawnego publicznego wystąpienia na Ibizie Ester Expósito udzieliła wywiadu hiszpańskiej prasie . Zapytana o atmosferę koncertu, początkowo odpowiedziała po prostu, że świetnie się bawiła i że jeśli ktoś jest zaproszony, to idzie. Najbardziej stanowcza była w kwestii krytyki, z jaką się spotkała. „Uważam, że problem nie tkwi w dwusekundowym tańcu” – oświadczyła.

Przesłanie przeciwko mizoginii w Internecie

Dla aktorki prawdziwy problem leży gdzie indziej. „Problem tkwi w spojrzeniu i osądzie bardzo mizoginicznej części społeczeństwa” – kontynuowała, wskazując również palcem na tych, którzy wykorzystują media społecznościowe „w celu wyrządzenia krzywdy”. Według niej, to właśnie na tym powinniśmy się skupić w obliczu tego typu sytuacji.

To stanowisko wykracza poza jej osobistą sytuację i nawiązuje do licznych komentarzy, jakie kobiety słyszą, gdy wypowiadają się publicznie. Ester Expósito również otwarcie przyznała, że odczuwa wpływ tej fali krytyki.

Ester Expósito – znana z roli w serialu „Elita”, którą niedawno można było zobaczyć na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku – potwierdziła w ten sposób, że nie zamierza pozwolić, by ktokolwiek dyktował jej, jak ma się zachowywać. Skupiając debatę na seksizmie i toksyczności w internecie, zamiast na „dwusekundowym tańcu”, przekształciła kontrowersje w szerszy przekaz. To dobitne przypomnienie o pułapkach internetowych osądów i o tym, co naprawdę zasługuje na kwestionowanie.