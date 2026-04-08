W wieku 76 lat aktorka Meryl Streep wzbudziła sensację w Tokio swoim kostiumem w stylu vintage

Podczas pobytu w Tokio, gdzie promowano film „Diabeł ubiera się u Prady 2”, Meryl Streep po raz kolejny potwierdziła swój status ikony stylu. Amerykańska aktorka wzbudziła sensację w inspirowanym stylem retro kostiumie ze spódnicą, symbolizującym niezwykły powrót tego kultowego elementu garderoby.

Godny uwagi występ podczas światowej trasy koncertowej filmu

Meryl Streep odwiedziła Tokio w ramach trasy promocyjnej filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, którego premiera kinowa planowana jest na maj 2026 roku. Ta kontynuacja kultowego filmu z 2006 roku oznacza powrót aktorki w roli Mirandy Priestly, postaci, która stała się punktem odniesienia w świecie mody.

Meryl Streep towarzyszyło kilku członków obsady, w tym amerykańska aktorka Anne Hathaway, która również była obecna, aby zaprezentować ten nowy rozdział, wyczekiwany przez fanów. Podczas publicznego wystąpienia w stolicy Japonii, Meryl Streep przykuła uwagę fotografów elegancką sylwetką inspirowaną klasyczną haute couture.

Spódnica Chanel inspirowana dziedzictwem haute couture

Na to wydarzenie Meryl Streep miała na sobie kostium ze spódnicą Chanel z kolekcji Métiers d'Art 2026, zaprojektowanej przez Matthieu Blazy'ego. Strój wyróżniał się strukturalnym krojem i graficznymi detalami, łącząc nowoczesność z odniesieniami do stylu vintage.

Cynobrowy zestaw, składający się z marynarki i spódnicy midi, zdobił kontrastowy, graficzny nadruk z ozdobnymi czarnymi frędzlami. Całość dopełniały dwukolorowe czółenka typu slingback, torba o fasonie przypominającym ramiączka i duże okulary przeciwsłoneczne – charakterystyczna estetyka postaci granej przez Mirandę Priestly w filmie. Ten look jest częścią serii stylizacji inspirowanych filmowym uniwersum, zaprojektowanych tak, aby nawiązywać do modowego dziedzictwa serii.

Kostium ze spódnicą potwierdza swój powrót do trendów na rok 2026.

Długo kojarzony z tzw. profesjonalnymi sylwetkami lat 80. i 90., kostium spódnicowy od kilku sezonów przeżywa renesans na wybiegach i ulicach. Kilka domów mody niedawno powróciło do tego kultowego modelu, oferując zmodernizowane kroje i współczesne tkaniny.

Występ Meryl Streep w Tokio ilustruje tę ewolucję stylistyczną, łącząc klasyczne nawiązania ze współczesnymi interpretacjami. Powrót kostiumu-spódnicy wpisuje się w szerszy trend „power dress”, który kładzie nacisk na ustrukturyzowane stroje kojarzone z samopotwierdzeniem.

Aktorka nierozerwalnie związana ze światem mody

Od premiery pierwszego filmu w 2006 roku postać Mirandy Priestly stała się ważną postacią w kulturze popularnej związanej z modą. W drugiej części ponownie spotyka się kilku członków oryginalnej obsady, w tym brytyjsko-amerykańska aktorka Emily Blunt i amerykański aktor Stanley Tucci, a także pojawiają się nowi aktorzy.

Reżyserem filmu fabularnego jest David Frankel, a scenariusz napisała Aline Brosh McKenna. Międzynarodowa trasa promocyjna kładzie szczególny nacisk na stylistyczne wybory aktorów, wzmacniając identyfikację wizualną filmu i jego wpływ na branżę modową.

Swoimi publicznymi wystąpieniami Meryl Streep nieustannie udowadnia, jak moda może towarzyszyć różnym pokoleniom aktorek. Jej wybór spódnicy-garnituru, inspirowany archiwami haute couture, pokazuje, że niektóre modele potrafią przetrwać dekady, zachowując jednocześnie aktualność. Występ w Tokio potwierdza również znaczenie tras promocyjnych jako wizytówek projektantów i przestrzeni do ekspresji stylistycznej dla osób publicznych.