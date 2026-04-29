Piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez pokazuje mięśnie brzucha i na nowo rozpala trend Y2K

Naila T.
Jennifer Lopez nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zwrócić na siebie uwagę. Prosty trening w połączeniu z kilkoma selfie opublikowanymi na Instagramie wystarczyły, by rozpalić media społecznościowe – i przywrócić blask zapomnianemu trendowi z lat 2000.

Niedzielna karuzela, która podbiła internet

Jennifer Lopez opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć zrobionych podczas treningu, puszczając piosenkę Justina Biebera „Yukon”. Widać ją pozującą przed lustrem z różnych kątów, eksponując umięśnione mięśnie brzucha. Post natychmiast wywołał tysiące entuzjastycznych reakcji: „Jesteś idealna, bogini!!!” , „Starzeję się jak najszlachetniejsze wino” , „Te mięśnie brzucha to wszystko, czego chcę”.

Szczegóły dotyczące Y2K, które ożywiają ten trend

Jej stylizacja nie pozostała niezauważona. Jennifer Lopez miała na sobie długi, głęboki, biały, waflowy, mikro top z długim rękawem i głębokim dekoltem, sięgający tuż nad żebra, nałożony na czarny sportowy biustonosz. Ale to majtki robiły różnicę: czarne legginsy podwinięte, tworząc niski stan – technika charakterystyczna dla lat 2000. Ten prosty detal, to podwinięcie w talii, wystarczyło, by zakorzenić stylizację w estetyce Y2K, która dominuje w trendach roku 2026.

Post kontynuujący temat bardzo aktywnej wiosny

Te selfie pojawiły się zaledwie kilka dni po pierwszym występie Jennifer Lopez na festiwalu Coachella, gdzie zaskoczyła publiczność niespodziewanym wejściem na scenę Quasar podczas występu Davida Guetty, który wykonał jej nowy singiel „Save Me Tonight”. Na tę okazję miała na sobie lśniący srebrny kombinezon The Blonds i kurtkę z piór od Juliena McDonalda. Od festiwalu po lustro na siłowni – energia jest ta sama.

Charakterystyczny element fitnessu, który stał się znakiem rozpoznawczym

Jennifer Lopez od dawna kreuje wizerunek osoby dbającej o formę fizyczną, którym regularnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jej posty związane z fitnessem stały się stałym elementem Instagrama, łącząc motywację, styl i codzienne chwile. Legginsy z niskim stanem i podwiniętymi nogawkami nie są przypadkowe: przywołują estetykę Y2K, którą Lopez spopularyzowała w latach 2000. Ten trend powraca, ale nie chodzi o to, by uczynić ten typ sylwetki czy styl mody standardem do naśladowania.

Krótko mówiąc, Jennifer Lopez nie potrzebowała stylisty, aby przypomnieć nam, dlaczego jest ikoną. Trzydzieści lat po debiucie, uosabia epokę, jednocześnie w pełni przynależąc do teraźniejszości.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Księżna Kate Middleton odtwarza kultowy wygląd księżnej Diany 31 lat później
Platynowy blond i zaskakujący duet: raper Doechii i piosenkarka Lady Gaga wywołują sensację

Platynowy blond i zaskakujący duet: raper Doechii i piosenkarka Lady Gaga wywołują sensację

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga oraz amerykański raper Doechii nigdy wcześniej nie współpracowali – a ich...

Księżna Kate Middleton odtwarza kultowy wygląd księżnej Diany 31 lat później

Te dwie stylizacje dzieli trzydzieści jeden lat – a jednak podobieństwo jest uderzające. 25 kwietnia 2026 roku Kate...

„Nieoczekiwana” zmiana aktorki Sofii Vergary: jej nowy wygląd wprawia fanów w osłupienie

Kolumbijsko-amerykańska aktorka i modelka Sofía Vergara niedawno opublikowała na Instagramie „Sunday” karuzelę, która mile zaskoczyła wielu fanów. Pokazuje...

Piosenkarka Beyoncé prezentuje „odważny” styl dzięki tej „niekonwencjonalnej” fioletowej sukience

Amerykańska piosenkarka Beyoncé nigdy nie pozostawia niczego przypadkowi w swoich publicznych wystąpieniach. Kiedy pojawiła się w oszałamiającej fioletowej...

Aktorka Charlize Theron stawia czoła swojej fobii. Jej reakcja rozśmiesza internautów.

Na ekranie bez lęku stawia czoła najgorszym niebezpieczeństwom, ale w konfrontacji z wężem w pudełku, Charlize Theron zareagowała...

Aktorka Eva Longoria, która mieszka w Hiszpanii, zdradza, za czym najbardziej tęskni w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria bez wahania przewróciła rozdział swojego amerykańskiego życia. Jednak nawet najbardziej...