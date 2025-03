80 ans et finaliste de Miss Univers Corée du Sud : son histoire est incroyable !

Choi Soon-hwa a fait une apparition remarquée sur la scène de Miss Univers Corée du Sud. Si en général, les concours de beauté portent à l’affiche des corps normés, sans l’ombre d’une ride ou d’un bourrelet, l’octogénaire, elle, a bouleversé le casting. Elle aurait pu être la grand-mère des autres prétendantes au titre de reine de beauté. Mais elle était là pour décrocher la couronne et prouver son potentiel. Du haut de ses 80 ans, Choi Soon-hwa a atteint la finale de la compétition. Loin de faire tache au milieu des autres candidates, de 60 ans ses cadettes, la Coréenne a bien défendu sa place. La beauté ne périt pas avec l’âge et Choi Soon-hwa l’illustre à merveille.

Des couloirs des hôpitaux aux podiums

Il n’est jamais trop tard pour briller et Choi Soon-hwa en est la preuve vivante. Loin de faire corps avec une rocking chair et de regarder le temps filer par la fenêtre, la femme de 80 ans a accompli un rêve de petite fille en se hissant sur la scène très convoitée de Miss Univers Corée. Un visage dont la chaleur fait oublier les rides, une chevelure argentée qui accroche la lumière, un sourire solaire qui rivalise avec celui de Julia Roberts. Choi Soon-hwa n’avait rien à envier à ses prétendantes de 50 ans de moins. Alors qu’en Corée, les normes de beauté font rage et poussent à paraître éternellement jeunes, Choi Soon-hwa, elle, bouscule les codes et rayonne dans l’authenticité la plus totale.

Même si elle n’a pas été retenue pour défendre les couleurs de son pays à Miss Univers 2024, elle est arrivée aux portes de la victoire. Choi Soon-hwa a toujours eu cette envie dans un coin de sa tête. Après avoir porté l’habit de l’infirmière quasiment toute sa vie, l’octogénaire aspirait à plus de strass et d’élégance. Pendant toute sa carrière, elle est restée dans l’ombre, à s’occuper des autres et à se mettre au second plan. Alors à 80 ans, elle a décidé d’exister et de rattraper le temps perdu.

Elle a pu profiter de l’assouplissement des règles du fameux concours de Miss, moins regardant sur l’âge. Auparavant le concours local revendiquait une beauté « à sens unique », avec une esthétique très uniformisée et sans contraste. Mais Choi Soon-hwa, dans la force de l’âge, a joliment remixé ce portrait.

Une carrière de mannequin sur le tard

Un pas sûr, une démarche affirmée, une grâce innée… sur l’estrade somptueuse de Miss Univers Corée du Sud, Choi Soon-hwa a fait un sans-faute. Elle a accompli cet exercice de style avec une facilité déconcertante, sans jamais montrer de signes de faiblesse ni trahir son âge. Il faut dire qu’elle a de l’entraînement. Celle qui se définit comme « une mamie pas totalement ordinaire » est une habituée des catwalks.

Choi Soon-hwa, qui perfectionnait son attitude dans le couloir des hôpitaux, s’est retrouvée au cœur de la Fashion Week de Séoul en 2017. Repérée par la marque de vêtement streetwear Kimmy.J, elle défile en leur nom et dénote au milieu de cette foule de corps juvéniles, à peine développés. La mannequin silver répond à un besoin urgent de diversité sur la scène mode et dans le paysage coréen. Sa carrière décolle à 74 ans, âge qui signe une vraie renaissance pour la mère de famille.

Elle écume les pages des magazines féminins les plus lus, du ELLE au prestigieux Harper’s Bazaar. Sollicitée par des marques de renom comme Ami, Balenciaga, Louis Vuitton ou encore Givenchy, elle profite d’une pleine visibilité dans un milieu qui a souvent fait l’apologie de la jeunesse.

Son secret ? Être soi-même

Dépeinte comme une « légende », Choi Soon-hwa prouve que la beauté n’a pas de date de péremption contrairement à ce que la société laisse entendre. D’ailleurs, lorsque des médias lui demandent son secret de Jouvence, elle ne liste pas de potions miracles ou de routines sportives intensives. La mannequin de 80 ans est beaucoup plus réaliste. Elle prend l’âge comme il vient, avec une sérénité contagieuse. Elle conjugue les possibles et ne s’impose aucune limite.

Partisane du naturel, Choi Soon-hwa élargit la définition du mot beauté et prouve que l’âge est un beau cadeau. C’est une occasion de se renouveler. Un message précieux à l’heure où de plus en plus de Coréennes succombent à la chirurgie esthétique. Coco Chanel disait « la mode se démode, le style jamais ». Cette citation s’applique aussi au-delà du vêtement.